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劉德華台北開唱超嗨 聽見粉絲示愛 笑喊「我娶你」

記者林士傑／綜合報導
劉德華(前)賣力唱跳，相當帥氣。（圖／超級圓頂提供）
劉德華(前)賣力唱跳，相當帥氣。（圖／超級圓頂提供）

「等了好久終於等到今天」，天王劉德華（華仔）在台北小巨蛋高聲唱著，歌詞同樣是全場萬名歌迷心聲。他的「今天…is the Day」巡演首場受颱風影響延後，第2場成為首場，連他都大感意外，直言這就是「天意」。對等了11年的粉絲而言意義非凡，寵粉的他不時在台上回應粉絲愛意，更高喊「我娶你」，全場瞬間放聲尖叫。

華仔闊別11年攻蛋，登上5公尺高升降台俯瞰眾人開場，帶來重新編曲的活力熱舞版「今天」，為拉近跟粉絲的距離，他更登上右、左兩側延伸吊臂舞台，高唱「謝謝你的愛」等金曲。當他唱完「如果你是我的傳說」，手不慎一滑發生麥克風掉落意外，雖然神情慌張，但他靈機一動趴平在吊臂舞台，撿回麥克風後笑說：「我試試看，還能聽到吼？」

面對粉絲舉牌支持，華仔熱情回應「謝謝你的30年，希望未來30年我還開演唱會讓你看」，聽見粉絲示愛，他笑說「我娶你」，表示舞台距離觀眾有點距離，但自己會用盡所有能力，只希望讓每位觀眾感覺到他就在身旁。

他精心安排跨越35年演藝生涯的精彩歌單，連換超過6套服裝，並發揮多座影帝肯定的演技，與團隊設計了一段扣人心弦的音樂劇，讓不少觀眾希望站在台上的就是自己。唱到「練習」一曲，漫天紙花飛舞，他在4公尺高升降台上帥氣滑跪，因先前上海站險些煞不住墜落，當晚全場歌迷摒息以待，看見他安全過關立刻熱情歡呼。

63歲的華仔這回挑戰51小時內練唱4場，因長期維持運動習慣，體力不是問題，老婆朱麗蒨愛相隨。準備演唱「我和我追逐的夢」之前，他說這首歌曲是比較早期的歌，突然指向台下感性表示「我有個夢，跟你們有個家，她是我老婆、他是我岳父，如果沒有人要你，我養你們」，相戀超過36年的老婆朱麗蒨就在台下，此舉相當浪漫，他的告白也很深情，喊話「謝謝你們陪了我40年」。

隨後華仔演唱「仍唱我的歌」、「掌聲響起」，因為隔天還有2場，他放話「12個小時之內我要跟你們拚了」，表示跟粉絲之間有個承諾：「只要你們願意，我80歲還在唱；只要你們願意，我100歲還拍片；只要你們願意，我120歲也陪你們變老。」附上手比愛心送給全場，他感動地說：「謝謝你們的愛，這是充滿愛的演唱會，而且好久沒有聽到那麼多掌聲。」最後以「真永遠」畫下完美句點。

劉德華登上5公尺高升降台俯瞰全場。（圖／超級圓頂提供）
劉德華登上5公尺高升降台俯瞰全場。（圖／超級圓頂提供）

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