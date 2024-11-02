劉德華台北開唱超嗨 聽見粉絲示愛 笑喊「我娶你」

劉德華(前)賣力唱跳，相當帥氣。（圖／超級圓頂提供）

「等了好久終於等到今天」，天王劉德華 （華仔）在台北小巨蛋高聲唱著，歌詞同樣是全場萬名歌迷心聲。他的「今天…is the Day」巡演首場受颱風影響延後，第2場成為首場，連他都大感意外，直言這就是「天意」。對等了11年的粉絲而言意義非凡，寵粉的他不時在台上回應粉絲愛意，更高喊「我娶你」，全場瞬間放聲尖叫。

華仔闊別11年攻蛋，登上5公尺高升降台俯瞰眾人開場，帶來重新編曲的活力熱舞版「今天」，為拉近跟粉絲的距離，他更登上右、左兩側延伸吊臂舞台，高唱「謝謝你的愛」等金曲。當他唱完「如果你是我的傳說」，手不慎一滑發生麥克風掉落意外，雖然神情慌張，但他靈機一動趴平在吊臂舞台，撿回麥克風後笑說：「我試試看，還能聽到吼？」

面對粉絲舉牌支持，華仔熱情回應「謝謝你的30年，希望未來30年我還開演唱會讓你看」，聽見粉絲示愛，他笑說「我娶你」，表示舞台距離觀眾有點距離，但自己會用盡所有能力，只希望讓每位觀眾感覺到他就在身旁。

他精心安排跨越35年演藝生涯的精彩歌單，連換超過6套服裝，並發揮多座影帝肯定的演技，與團隊設計了一段扣人心弦的音樂劇，讓不少觀眾希望站在台上的就是自己。唱到「練習」一曲，漫天紙花飛舞，他在4公尺高升降台上帥氣滑跪，因先前上海站險些煞不住墜落，當晚全場歌迷摒息以待，看見他安全過關立刻熱情歡呼。

63歲的華仔這回挑戰51小時內練唱4場，因長期維持運動習慣，體力不是問題，老婆朱麗蒨愛相隨。準備演唱「我和我追逐的夢」之前，他說這首歌曲是比較早期的歌，突然指向台下感性表示「我有個夢，跟你們有個家，她是我老婆、他是我岳父，如果沒有人要你，我養你們」，相戀超過36年的老婆朱麗蒨就在台下，此舉相當浪漫，他的告白也很深情，喊話「謝謝你們陪了我40年」。