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鄭進一嗆辣風格不變… 開酸康康「主持功力退步了」

記者林怡秀／綜合報導
鄭進一(中)受邀到中視「綜藝一級棒」。(圖／中視提供)
鄭進一(中)受邀到中視「綜藝一級棒」。(圖／中視提供)

台灣綜藝節目「綜藝一級棒」新一集推出「歌王hito金曲爭霸戰」，特別邀來創作鬼才鄭進一與眾人同台拚歌。性情直率、講話嗆辣的鄭進一讓藝人們既期待又怕受傷害，就連一開場主持人還在介紹，在台側等待的鄭進一就出聲催促「快一點(介紹)，不好笑講那麼久」，讓主持群備感壓力。

鄭進一講評風格向來有話直說，開唱前陳隨意先跟大家打預防針：「不被他罵就是不錯在了。」看到鄭進一登台，許志豪、陳隨意更以90度一鞠躬表達敬意，鄭進一也語帶幽默地說：「我以前的個性真的比較差，但現在也是一樣」，看大家神情緊繃，他則笑著說：「以前上台，如果我沒有批評到的，那個人基本上都沒有紅過，所以哪一個欠罵的？」就連康康也不免被鄭進一虧一下：「老實說，康康的主持功力退步了，不過這樣反而大家配合得更好了，恭喜」，整場妙語如珠、笑聲不斷。

節目中歌手輪番一連唱了許多鄭進一所創作的歌，鄭進一聽完眾人演唱後，卻時不時忘記誰已上過台，歌手向蕙玲忍不住笑問他：「老師，你剛剛有在場嗎？」鄭進一見她提問立馬讚美回應：「『家後』我聽過太多人唱，只有向蕙玲唱，我聽到那次就感動了，我喜歡她的才氣，還有歌聲真的很感人。」接著鄭進一要把手中的讚牌貼到向蕙玲的衣服上，這時向蕙玲趕緊笑著接過貼牌：「我們還是保持師徒關係就好」，鄭進一看著她笑回：「妳要是想開了，我還是可以的。」

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