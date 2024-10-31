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白靈演阿婆自爆想加情欲戲 曹佑寧用沉默拒絕

記者陳穎／綜合報導
「鬼們之蝴蝶大廈」白靈為演戲不怕畫醜妝。(圖／劇匯文創提供)
「鬼們之蝴蝶大廈」白靈為演戲不怕畫醜妝。(圖／劇匯文創提供)

女星白靈在「鬼們之蝴蝶大廈」不惜自我「毀容」飾演年老阿婆，戲外依舊火辣的她，接受越洋訪問，坦言現在依舊天天被小鮮肉包圍，還預備出書抖出自己和20多位名人的戀情。她開心說：「我現在還是天天在戀愛！」她更自爆本來要求和曹佑寧在片中有情欲戲，最後被本人以「沉默」打槍。

白靈在片中和白潤音飾演祖孫，她大讚白潤音反應極佳，是很棒的演員，一場幫她洗頭的戲，不小心把肥皂洗到她眼睛，導演一喊卡就立刻道歉。她在片中是個滿臉皺紋和雀斑的奶奶，卻掩飾不住她想要解放自我的心。白靈說：「我覺得也可以在鬼片中加入情欲戲，感覺更有層次，我有要求可以和曹佑寧，但導演還有本人不願意加戲。」

白靈一直相信世界上有小精靈，可以每天和他們聯繫，「我看得到他們、看到他們聊天，很多小精靈拍手，他們是我的朋友，很敏感、愛惡作劇，永遠都存在無法解釋的事情。」她笑說：「我很喜歡這樣的世界。」

現實生活中，白靈還是單身，她說：「我喜歡跟著感覺走，完全開放，人生沒有意義，是我給人生定義，如果我結婚一輩子只伺候一個男人，真的好可惜，但我現在完全掌握自己人生。」白靈更認為亞洲文化給女性很多無形枷鎖，她鼓勵大家「女生可以更目中無人」，一起連線受訪的尹馨也受到鼓舞，她說：「我的內心是目中無人！」

白靈和尹馨因為拍戲結緣，白靈直呼兩人太合拍，一見如故，像是多年好友，「說不定我們上輩子是情人、姊妹」，尹馨更歡迎白靈再來台灣，還邀請她到香閨一起住。

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