68歲陳美鳳拿敬老卡搭車被攔「嚇到了」 遇恐怖運將跳車逃命

陳美鳳出席代言活動，白色蕾絲低胸禮服襯托性感身材。(圖／MIRROR皇宣緣提供)

陳美鳳出席珠寶名店代言活動，一身白色蕾絲低胸禮服，襯托性感火辣身材，68歲台灣「最美歐巴桑」總是在眾人不斷的讚嘆聲中登場，她近日才在社群發文分享搭捷運 拿敬老卡被站務員攔截一事，她直言雖被「嚇到了」，卻也是一段「美麗的誤會」。

身為家喻戶曉的明星，陳美鳳坦言平常很少搭捷運，當天搭捷運時刷敬老卡進站，才站上手扶梯，後方就傳來極快的腳步聲，回頭一看是站務人員攔住她詢問是否用敬老卡，她內心惶恐：「我很挫，不知道對方要幹嘛，我的敬老卡還拿在手上，他盯著我看了卡又看我，然後就說怎麼這麼漂亮、這麼年輕，走回手扶梯還回頭說真的有夠年輕！」陳美鳳仍驚魂未定，就回對方：「你～嚇到我了啦！」

陳美鳳向來保養得宜，她曬出搭捷運時的裝扮，戴上棒球帽、一頭長髮、牛仔褲，時尚穿搭、纖細身材，怎麼看都是辣妹，也難怪站務員誤會。她則稱，年輕時讀夜校，因曾在下課返家途中被男生突然抱住、壁咚而嚇到尖叫，因此種下深刻陰影，還曾有過多次搭計程車的驚魂經驗，只要獨自搭車，隨時都提醒自己提高警覺。

陳美鳳說，今年某次和朋友聚餐結束後，她獨自從敦化南路走回基隆路住家，但走到一半覺得腿不適，決定路邊攔計程車回家，誰知一上車，就聽見司機大叫：「又有錢賺囉！」還自言自語胡亂說一通，她瞬間緊張，擔心對方自動鎖門，一等路口紅燈，她不顧車正停在快車道，給了對方100元台幣， 丟了一句：「免找，要去超商 買東西。」隨即便慌張跳車。

誰知這段驚魂還未結束，陳美鳳想到自己手機剛好送修，跑到超商隨便買了一顆蘋果找了零錢，「結果發現我不會用公共電話，投了零錢一直掉下來，只好回超商借電話，偏偏不確定助理電話號碼，連打三次才正確。」經歷此事，陳美鳳直呼：「這也是給我一個教訓。」好友藍心湄也多次警告她千萬不要在晚上散步，她說：「現在真的不敢亂走了。」