許瑋甯太入戲 曾求助心靈療法：跟看感冒一樣很正常

許瑋甯曾因入戲過深求助心靈療法。（記者沈昱嘉／攝影）

許瑋甯 金鐘連莊封后，日前擔任心路基金會愛心大使，她自我要求高，坦言幾年前拍「紅衣小女孩」系列時入戲過深迷失方向，在極度焦慮下曾尋求心靈療法，跟諮詢師聊過2次，她認為這就跟感冒會掛耳鼻喉科一樣，很正常。

近年找上許瑋甯的角色都十分沉重，像「誰是被害者」、「她和她的她」、「不夠善良的我們」，她投入很深，戲跟戲中間會相隔1個月左右，但仍被負能量籠罩。不過如今已不需靠外力治療，已懂得如何走出來，老公邱澤 也沒多做什麼，覺得專業演員應該可以克服。YouTubeer家寧被懷疑受心靈成長課程影響「言行變詭異」，許瑋甯無法參加多人聚集的心靈成長課，MBTI 16型人格屬於i人的她說：「我沒辦法公開分享心情，只能單獨跟老師談。」

許瑋甯接連拿獎，被問到回家後是否有跟老公邱澤慶功，她甜蜜蜜的笑說：「他人在國外拍戲，視訊中有說我很棒，在舞台上很漂亮。」當晚上台講感言時，撫肚被疑有孕，其實只是衣服太緊。結束訪問離座起身，工作人員要來扶時連忙婉拒，笑說：「大家一直講，我都不知生幾個了！可能連摸個頭、胃脹氣，都會被懷疑吧。」也說現在連穿高跟鞋，都不忘提醒身邊朋友「千萬不要來扶」，免得又被誤會，認為懷孕與否，是看老天爺要不要給禮物。