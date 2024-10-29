莊凱勛自招是感性奶爸 被兒誤認「賣蛋餅的」

莊凱勛(左)、曹佑寧在新片中有精彩打鬥橋段。(記者王聰賢／攝影)

43歲台灣男星莊凱勛首度演出恐怖片「鬼們之蝴蝶大廈」，把家暴 渣男演得絲絲入扣，冷血模樣讓人不寒而慄。戲外他是兩個孩子的爸，莊凱勛坦言自己是個感性爸爸，送兒子上幼稚園時在旁偷哭，更透露六歲兒子最近才知道爸爸是演員，過去一直以為爸爸是蛋餅餐車老闆。

莊凱勛2016年結婚，育有六歲兒子和三歲女兒，女兒出生後有比較偏心嗎？他笑說：「很多人都覺得我比較疼女兒，其實並沒有，主要是因為已經歷第一個孩子的成長，到老二要分房睡而哭時，我就不會全身緊繃，已經抓到小孩的成長模式。」他笑稱：「第一胎照書養，第二胎照豬養。」

莊凱勛坦言小孩其實並不知道爸爸的職業，兒子過去曾在電視上看到爸爸演餐車老闆的片段，一直以為爸爸是煎蛋餅的老闆，直到最近兒子才知道爸爸是演員。他說：「兒子大了會看字，看到獎座還有很多禮物，他問我就老實跟他說，但我告訴他演員其實也就是一個工作，要努力才能獲得別人的尊重。」

另外，曹佑寧是棒球選手出身，形象陽光，在電影黑化展現過往不同的一面，片中打鬥戲精彩萬分，他坦言：「我好想要拍純動作片，我真的好想拍，就從頭打到尾那種，這部讓我過了一點癮。」

曹佑寧和莊凱勛在片中有激烈扭打橋段，兩人並沒有排練就開始，莊凱勛大讚曹佑寧很有概念，兩人互接彼此力道的默契很好，甚至在打鬥結束後，曹佑寧還會扶一下他，「這是很多武術訓練過的人才會這樣做」。曹佑寧則分享，過去的拍戲經驗都有讓他慢慢吸收學習，他很開心能讓對手戲的人感到安心。

曹佑寧、王淨公開交往後，他透露兩人約會並不會看鬼片，他說：「我會問她要不要一起看我的鬼片。」