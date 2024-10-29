周杰倫大馬開唱 三度收劉德華親筆信

劉德華空降老婆朱麗蒨家鄉大馬，連辦四場演唱會。(圖／台灣映藝提供)

劉德華 （華仔）上周空降老婆朱麗蒨家鄉，在大馬亞通體育館連辦四場「今天…is the day」巡演，碰巧26日、第三場遇上周杰倫 在場地旁的武吉加里爾國家體育場開唱，兩大天王雖打對台，私下卻惺惺相惜，華仔託人送上親筆信，讓周杰倫很是感動。

周杰倫笑稱，常在同城市演出的兩人很有緣，繼深圳、新加坡 後第三次收到親筆信，劉德華寫下「Good show」，讓他感覺好窩心，更開心地比出大拇指隔空感謝天王。

華仔連續四場又唱又跳近三個小時，全場齊聲唱和讓他承諾會繼續唱下去，更不時叮嚀粉絲注意身體健康，他說過對唱歌、演戲同樣喜歡，如今已經成為生活的一部分，像是呼吸一樣重要，顯見其不輕言退休的心態。

今年9月，周杰倫在深圳大運中心體育場舉辦「嘉年華」巡迴演唱會，人才剛踏入飯店，就收到劉德華的親筆信，他並在IG分享劉德華的手寫信，上頭寫著：「Hi 杰倫，華仔啊！一直想告訴你，我們一起努力，希望在未來的工作順利，期望日後合作，開心、健康、成功。」讓他開心直喊，「一進門就收到劉天王的祝福，也祝福華仔哥平安健康，演唱會順利」。

此外，近日有網友挖出周杰倫19年前演唱會的片段，畫面中只見周杰倫飆高音唱歌，有網友則對比如今現況笑說：「現在頭一扭就是遞給粉絲唱了。」