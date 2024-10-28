「金曲歌王」最想挑戰演遊民 自稱「不像角頭像魯蛇」

蔡振南分享在「金盆洗手」演出警察的心得。（圖／高雄電影節提供）

台灣藝人蔡振南主演的電影「金盆洗手」近日上映，「金曲歌王」蔡振南形容去高雄像是「走灶咖」（進廚房），因為拍戲時常去高雄，南部朋友很多，覺得南台灣很親切，而他在「角頭－大橋頭」飾演「頂庄」角頭老大勇桑，受到許多觀眾喜愛，在高鐵還遇到粉絲上前合照，但他自稱「我不像角頭，我像魯蛇」。

蔡振南在「金盆洗手」飾演退休 警察「南哥」，與喜翔飾演的小偷「老廖」有精彩對手戲，他覺得飾演小偷較有挑戰性，「如果要演小偷或警察，我會選警察，小偷眉角比較多，警察就秉公辦理。別人好像設定我演警察比較多，我大多都是演流氓、角頭老大或警察，演了好多角色，但從沒人叫我演小偷，有機會我可以揣摩看看」。

不過，他透露最想挑戰的角色是目前正在拍攝的拳擊手角色，為此他受訓兩個月，另外他也想挑戰演「遊民 」，分享自己會去萬華跟遊民聊天，「我有個廣播節目，會找遊民來受訪，他們會分享心路歷程，我比較好奇他們的心態和環境，有些遊民會去做臨時工，一天領台幣800元（約25美元），他們會買東西給別人吃，如果明天沒班，會換別人，他們遊民的感情都很好，我發現有些有錢人也當遊民，因為他們太孤單了」。

蔡振南表示，自己喜歡體驗不同的生活，也透過實際體驗獲得創作靈感，特別對弱勢族群的生活感到好奇，更曾揣摩視障朋友過馬路，「我住木柵時有次要過馬路，那裡沒有導盲磚，我把眼睛矇起來，拿一枝拐杖，過了好久都過不去，我當下覺得一定要過，但真的很恐怖，我會去感受他們的心情」。

監製黃桂慧透露「金盆洗手」的劇本構思長達十年之久，導演在設定角色時就鎖定蔡振南，後來再搭上喜翔，完全是夢幻CP組合，黃桂慧表示台灣太少描述兩個中年男子心境的作品，一開始看到劇本就很喜歡，又天時地利人和，找到兩位演技派男主角，最後拍出來的成果非常成功。

蔡振南在電影「金盆洗手」中與李千娜再度合演父女，他說李千娜很常演他女兒，戲外都叫他「阿爸」，笑說「我女兒一大堆，老婆也一大堆」。李千娜最近喜獲麟兒，但蔡振南還沒機會去看她，不過有收到對方送來的喜餅，也很恭喜她找到一個好歸宿，大讚李千娜先生黃尚禾很不錯，「他是很好的演員，我很看好他，後來就演角頭又連上了，我們一直都有交集，千娜就像自己的女兒一樣，有需要我們都會幫忙」。