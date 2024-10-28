董至成被婆媽獻吻表情苦… 遭「撲倒」連椅子都坐斷

董至成(右)被婆媽獻吻，表情看似相當痛苦。（圖／民視提供）

民視「綜藝大集合」日前到苗栗市錄影，回到故鄉苗栗的胡瓜，一開場就受到鄉親們的熱烈歡迎，還自製「歡迎苗栗之光」的舉牌，為了回報鄉親的熱愛，阿翔提議可以玩可以跟鄉親互動、擁抱在一起的遊戲「投懷送抱」。

現場眾多婆媽相當踴躍，胡瓜還擔心自己坐到婆媽腿上，婆媽們會受不了，阿翔反虧：「你會不會想太多，當然是你給婆媽們坐啊！」最後派上與胡瓜年紀相當的董至成，分成兩組，來跟婆媽們一起互動比賽，婆媽趁機獻上火熱香吻，讓胡瓜不禁笑道：「不是說好要玩遊戲？都快變親吻大會了！」

遊戲中熱情的婆媽在與胡瓜、董至成的遊戲過程中，也都激烈到把兩人都撲倒，將椅子都給坐斷摔個四腳朝天，讓起身後胡瓜轉身對胡釋安怨嘆：「爸爸被壓成這樣你還在笑」，讓全場大笑。

接著胡瓜帶著兒子及眾人回到自己的母校「大倫國中」，不但學弟妹列隊歡迎，還接受校方所頒發超大的「傑出校友獎狀」，胡瓜還走到當年上課的教室，遇上了幾位與自己年紀差不多的學弟妹，沒想到學弟竟爆出驚人秘密：「如果沒有胡瓜的爸爸，就沒有胡瓜，也沒有我！」胡瓜訝異道：「我還有個弟弟？」連胡釋安都差點脫口叫對方叔叔。