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魏德聖執導電影「BIG」 11月美加地區院線暖心上映

中央社／多倫多27日專電
台灣導演魏德聖（右）與去年入圍金馬獎最佳新演員的童星鄭又菲（左），自台抵加，出席電影「BIG」多倫多媒體專場放映會。「BIG」訂11月1日起在美加院線上映。（中央社）
台灣導演魏德聖（右）與去年入圍金馬獎最佳新演員的童星鄭又菲（左），自台抵加，出席電影「BIG」多倫多媒體專場放映會。「BIG」訂11月1日起在美加院線上映。（中央社）

台灣導演魏德聖以抗癌兒童為主題的暖心電影「BIG」，11月1日起在加拿大和美國共17家主流戲院同步上映。這部罕見成功推上北美院線的台灣電影，能否吸引北美觀眾目光，面臨考驗。

魏德聖與此片去年入圍金馬獎最佳新演員的童星鄭又菲，前天兼程自台灣飛抵多倫多，昨天出席「BIG」媒體專場放映會。魏德聖向中央社表示，他很高興「BIG」突破萬難在北美院線上映；過去台灣電影在北美院線上映機會微乎其微，上回他的「賽德克巴萊」在美加院線上映是2012年。

「BIG」透過罹癌病童在醫院與家人及病友共同面對生命轉折的喜與悲，以純真率直的童言童語，在玩樂氛圍中讓觀眾體會生命意義；電影同時結合動畫大師丹治匠製作的動畫情節，熱血鼓勵眾人就算面對困境，也要戰到最後。

魏德聖表示，他在人生「最弱」的時候寫下「BIG」劇本，寫完宛若重生，充滿力量，因此覺得應拍成電影，讓更多人感受正能量。他說：「很多人看過『BIG』都很喜歡，覺得『活著真好』；說故事方式很多，這部電影說故事的方式，能讓人在哭哭笑笑之間，洗掉負能量，得到很大力量。」

魏德聖希望「BIG」能吸引北美觀眾進電影院，畢竟「親情、友情、愛情不分東西地域或文化」。

魏德聖表示，他的下部作品是動畫片「台灣三部曲」；之前計畫受到疫情影響，一度無法開拍，現在難關已過，動畫團隊到齊，分鏡完成發包，希望再過一兩年正式推出第1部曲。

推動「BIG」上映北美院線的加拿大亞洲電影發行商CHIME共同創辦人兼總經理張恒傑（Henri Cheung）向中央社表示，CHIME是致力策畫符合在地觀眾喜好的電影、娛樂和藝術體驗的加拿大港人組織，成立2年多迄今，已在北美發行10部華語院線片，「BIG」是第1部台灣電影；由於公司財力吃緊，有可能是CHIME最後一部在北美發行的院線電影。

張恒傑表示，魏導今年4月帶著「BIG」到北美巡演，他看了電影為此片深深感動，覺得這是「給每個家庭很好的生命教育課」，決定與魏導合作在北美院線發行「BIG」。

張恒傑指出，「BIG」11月1日起在加拿大11家Cineplex戲院、美國6家主流電影院同步上映；北美院線給華語片1周時間做評估基準，若首周票房理想，會繼續放映下去。

張恒傑坦言，「這裡環境較困難，現在比較少人進戲院看電影；院線片需要有觀眾支持，才能繼續下去」。他希望「BIG」吸引更多北美觀眾到戲院看電影；此片若能收支平衡，CHIME或有機會持續推動華語片登上北美院線，讓更多人看到優質亞洲電影。

台灣導演魏德聖（中）與去年因電影「BIG」入圍金馬獎最佳新演員的童星鄭又菲（左）...
台灣導演魏德聖（中）與去年因電影「BIG」入圍金馬獎最佳新演員的童星鄭又菲（左），自台抵加，出席「BIG」多倫多媒體專場放映會。「BIG」訂11月1日起在美加院線上映。（中央社）

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