女粉絲示愛 楊乃文不給面子「我喜歡男生」

楊乃文笑說無法回應女粉絲示愛。(記者吳致碩／攝影)

楊乃文舉辦「繆斯MUSE」演唱會最終場，顯然心情超放鬆的她不當省話歌后，改跟歌迷話家常，她說：「反正最後一場了，喜歡唱歌的朋友，歡迎你們去挑戰『Monster』、『悔過書』及『女爵』一起唱可以嗎？如果你沒有像我一樣上氣不接下氣的話，跟我說一聲。」

她開場以「We Across」一曲自信從容走到台前，迎接全場歌迷的熱烈歡呼，也連飆「離心力」、「我給的愛」、「靜止」、「星星堆滿天」等經典歌曲。

這套巡演歷時兩年又回到了北流，楊乃文笑稱：「開始在台北，結束也在台北，我不記得這個場地那麼小。」台下觀眾喊出大巨蛋，楊乃文笑說恐怕沒有自己的位置，先讓給周杰倫 ，張惠妹，提到最近熱門的搶票話題，歌后趕緊補充：「台下我的朋友，不要再打給我的經紀人了，真的很難（買）。」意即她也搶不到2位天王天后大巨蛋的門票。

台下觀眾超級熱情，現場有人喊「乃文寶貝」，楊乃文妙回：「我不認識你，但是嗨！」聽到有人喊「我愛你」示愛，她直接拒絕，「我知道你愛我啦，但是我不愛你！」 更妙的是，最後有女粉絲喊出「嫁給我」，楊乃文不改酷樣回應：「絕對不可能，我喜歡男生！」