楊麗音扮失智婆婆 親身經歷「媽媽的菜走味」
楊麗音主演的台灣電影「阿婆非死不可」近日在高雄電影節進行世界首映，她在片中飾演一位失智症阿婆，掀起一場家庭風暴。楊麗音受訪透露，現實生活中就有失智症的家人：「我外婆和媽媽都失智，外婆會把沙發、桌子疊在門口不讓人家進去，媽媽則是綠豆湯加入小蘇打。」
楊麗音和導演陳怡蓉率演員張詩盈、林思廷出席媒體訪問。楊麗音透露，因為家人罹患失智症，因此讓她有機會做角色功課：「我發現失智症也有可愛的一面，我在炒菜時請媽媽拿魚給我，但她已經辨識不出來魚在哪，還有一次在綠豆湯裡加小蘇打，媽媽煮的菜愈來愈走味。」
張詩盈在「阿婆非死不可」飾演媳婦、林思廷則詮釋孫女，兩人在片中都和楊麗音有不少衝突戲。林思廷坦言她在片中對楊麗音真的很沒禮貌，不僅拿刀攻擊，還用枕頭要悶死她，「我拍完都會跟麗音姐道歉，在『下手』的時候也會控制一下力道」。
同一天，公視×雄影「南國幻夢」系列短片也在雄影首映，包括「河裡的孩子子子子子」、「Rungay」、「翌日」3部短片的團隊都來到現場受訪。男星徐鈞浩在短片「翌日」中演出偶像，坦言當偶像真的太難。他將二度擔任金馬獎紅毯主持人，透露心情：「第二次了還是超級緊張，這次的場地不同還是有很多不確定性，但準備都在進度內。」
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