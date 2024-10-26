魏德聖憶欠錢過往 夜夜噩夢 感謝妻子肯抵押房子支持

魏德聖出席舞台劇「海角七號：造夢者」記者會。（記者沈昱嘉／攝影）

全民大劇團「海角七號：造夢者」以導演魏德聖為原型，舉行彩排記者會，魏德聖談昔日因欠工作人員2個月薪水，夜夜做噩夢，也感謝太太抵押房子支持，他透露問過很多女性：「是妳的話妳敢嗎？」答案不但是「絕不簽」，還說只會簽離婚協議書。

飾演魏太太的卓文萱坦言，雖然沒見過本尊，但拍著拍著會真的生氣：「絕對是我很愛我老公，才會不計較後果去抵押房子。」她可以體會魏太心痛的感覺，每次演到抵押橋段必哭。

魏德聖看到自己的戲，坦言很尷尬，事後回想，那時的經歷的苦是「不知苦的苦」，當下只想趕快解決，除了資金壓力，還有就是欠薪讓他覺得對工作人員很難交代，伙食又差，以致於他都不敢多要求什麼。

魏德聖說，工作人員都非常盡本分，但他仍每晚做同一個惡夢：「天黑了，所有工作人員都不動，不願把燈打開開工，我大喊，喊到自己醒過來。」就是擔心欠薪會喊不動大家。

所幸「海角七號」大賣5.3億(台幣，約1652萬美元)魏德聖欠薪1年才還，他說：「那時賺大錢，還大家2倍薪水，再另撥出獎金。」洪都拉斯、金仁馨、徐詣帆等演員也出席記者會，洪都拉斯飾演已故馬如龍的角色，遺孀沛小嵐覺得草根性的腔調很到位。