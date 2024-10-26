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楊謹華剛奪金鐘獎 挑戰戶外教百人瑜珈「有點害羞」

記者陳建嘉／即時報導
楊謹華（中）在「餘燼」首度體驗戶外做瑜珈，教導近百位學生讓她直呼有點害羞。(圖／本地風光提供)
楊謹華（中）在「餘燼」首度體驗戶外做瑜珈，教導近百位學生讓她直呼有點害羞。(圖／本地風光提供)

金獎導演鍾孟宏首次挑戰歷史題材，新作「餘燼」尚未上映即引發關注，陣容眾星雲集，包含剛連莊拿下金鐘影后的許瑋甯，在電影中以極短髮現身，出色演技備受注目，此外7度與金鐘獎擦肩而過，今年終於敲鐘的實力派女星楊謹華，同樣在電影裡有吸睛的亮點演出。

片中身為案件負責人的警察張震，為了釐清案件而找上楊謹華，聊到與張震對戲的經驗，楊謹華透露：「與震哥對戲是第一次，我近距離感受到原來這是影帝級的表演，他強大的氣場，讓我很震撼。」同時這也是楊謹華首次和鍾孟宏導演合作，她表示一直很喜歡及佩服鍾導的才華和創作，收到邀約時期待又驚喜，憶起定裝那天：「鍾導來到劇組辦公室，我們小聊了一會，能感覺到他是很能傾聽和關心演員的導演，同時他也對《餘燼》這個劇本充滿熱情跟情懷。拍攝時對於表演的調整，導演都能非常細節點出來，非常難忘。」

其中有一場楊謹華在戶外森林裡教導近百位學生做瑜伽的戲，她透露：「我從來沒有在戶外做過瑜伽，有陽光、芬多精，會讓人有種很靠近『重生』的感覺。本身不是瑜伽強才，但拍攝時必須在近百位學生面前傳達專業的瑜伽指令、喊口號，我有點害羞。」身為影后的她，在鍾導的指導下迅速進入角色，並笑說：「我有那麼一瞬間好像相信我還真的是瑜伽老師。」

鍾孟宏導演也將同步推出新書「另一個世界：通往餘燼的路」，首度公開電影「餘燼」拍片歷程，並與擔任劇照師的女兒鍾以澄一起書寫紀錄，從創作告白、電影劇照到每日拍攝細節全收錄，帶領讀者看見拍電影的另一個世界。

楊謹華（左二）因「餘燼」首度與張震（右二）對戲，強大氣場讓她感到震撼。(圖／本地...
楊謹華（左二）因「餘燼」首度與張震（右二）對戲，強大氣場讓她感到震撼。(圖／本地風光提供)

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