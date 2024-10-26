楊謹華剛奪金鐘獎 挑戰戶外教百人瑜珈「有點害羞」

楊謹華（中）在「餘燼」首度體驗戶外做瑜珈，教導近百位學生讓她直呼有點害羞。(圖／本地風光提供)

金獎導演鍾孟宏首次挑戰歷史題材，新作「餘燼」尚未上映即引發關注，陣容眾星雲集，包含剛連莊拿下金鐘影后的許瑋甯 ，在電影中以極短髮現身，出色演技備受注目，此外7度與金鐘獎擦肩而過，今年終於敲鐘的實力派女星楊謹華，同樣在電影裡有吸睛的亮點演出。

片中身為案件負責人的警察張震，為了釐清案件而找上楊謹華，聊到與張震對戲的經驗，楊謹華透露：「與震哥對戲是第一次，我近距離感受到原來這是影帝級的表演，他強大的氣場，讓我很震撼。」同時這也是楊謹華首次和鍾孟宏導演合作，她表示一直很喜歡及佩服鍾導的才華和創作，收到邀約時期待又驚喜，憶起定裝那天：「鍾導來到劇組辦公室，我們小聊了一會，能感覺到他是很能傾聽和關心演員的導演，同時他也對《餘燼》這個劇本充滿熱情跟情懷。拍攝時對於表演的調整，導演都能非常細節點出來，非常難忘。」

其中有一場楊謹華在戶外森林裡教導近百位學生做瑜伽的戲，她透露：「我從來沒有在戶外做過瑜伽，有陽光、芬多精，會讓人有種很靠近『重生』的感覺。本身不是瑜伽強才，但拍攝時必須在近百位學生面前傳達專業的瑜伽指令、喊口號，我有點害羞。」身為影后的她，在鍾導的指導下迅速進入角色，並笑說：「我有那麼一瞬間好像相信我還真的是瑜伽老師。」