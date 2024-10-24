李康生拍日本電影對戲和牛 2℃全裸戲凍到「縮得很小」

「黑之牛」導演蔦哲一朗(右)、監製黃胤毓暢談和李康生合作的作品。(記者王聰賢／攝影)

李康生主演日本 電影「黑之牛」日前在台灣新莊舉辦首映，導演蔦哲一朗、監製黃胤毓出席，李康生則以視訊受訪，他在電影一開始有長達3分鐘的全裸戲，受訪時苦喊當天氣溫只有攝氏2度，「雖然沒有凍傷，但因為熱脹冷縮，縮得很小」。

金馬影帝李康生人在成都拍片，以視訊暢談拍片心情，導演蔦哲一朗原本就是蔡明亮、李康生的影迷，特別喜歡李康生的金馬封帝之作「郊遊」，特地赴台向他邀約，讓他格外感動。

這次李康生主要的合作對象是一頭牛，事先要培養感情，「我提前兩周去日本，每天帶牛散步，幫牠洗澡、清理糞便，其實牠不是溫馴的牛，所以培養默契要一段時間」，更爆料這頭牛主要是食用的「和牛」，脾氣比較驕縱，「不能站在牠後面，會被踢的，有次我騎在牠背上，牠突然狂奔，把我甩下來，我那時還以為我完蛋了」，最後幸好只是擦傷。

李康生今年以新加坡 電影「默視錄」入圍 金馬獎最佳男配角，他直言當然很開心，11月也一定會排除萬難回台出席金馬活動，而他剛於本月20日迎來56歲生日，願望是再度奪得金馬獎嗎？他豪邁大笑回應「願望太小了，希望更大一點，希望我入圍的電影都能拿大獎吧」。