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蔡淑臻忍脊椎痛煎熬 勇赴蒙古奔波搶救顱顏兒

記者陳慧貞／綜合報導
蔡淑臻赴蒙古國搶救顱顏兒，大草原緊牽著12歲蒙古唇腭裂男孩。(圖／羅慧夫顱顏基金會提供)
蔡淑臻赴蒙古國搶救顱顏兒，大草原緊牽著12歲蒙古唇腭裂男孩。(圖／羅慧夫顱顏基金會提供)

女星蔡淑臻擔任台灣羅慧夫顱顏基金會年度愛心大使，日前她隨「用愛彌補」義診團遠赴2900公里外的蒙古國獻愛心，一行人在曠野草原與醫院間奔波，在有限經費下完成義診，並進行顱顏兒手術救治的超級任務，為期五天的國際義診行動中，蔡淑臻每日行程馬不停蹄，近距離觀察顱顏家庭心路歷程。

台劇「村裡來了個暴走女外科」，蔡淑臻不但拿到個人首座金鐘視后，也因演技獲肯定，「女外科」形象深植人心，而受到羅慧夫顱顏基金會邀約前往蒙古，她二話不說馬上響應，表示：「這次的任務與台灣頂尖外科團隊一同遠赴海外援助顱顏孩子，包含醫療看診、手術開刀、拜訪個案等實際行動，覺得很榮幸也很有意義！由於時程關係，這次只參與蒙古國的義診行動，羅慧夫顱顏基金會的國際行動還包括菲律賓、越南、柬埔寨、印尼等12個國家。」

超級任務行程滿檔，蔡淑臻不僅全程融入醫療團隊，由於蒙古當地日夜溫差極大，有些拍攝行程在近傍晚進行，溫度瞬間驟降，一度冷到無法說話。行程幾乎不能休息，對於長期飽受「肌筋膜疼痛症候群」、脊椎疼痛所苦的她，因不能久站久坐，過程實屬煎熬，但依然堅持完成所有愛心大使工作，讓羅慧夫顱顏基金會工作人員感動不已。

蔡淑臻擔任愛心大使，義診行動中緊抱6個月大的蒙古唇腭裂男孩。(圖／羅慧夫顱顏基金...
蔡淑臻擔任愛心大使，義診行動中緊抱6個月大的蒙古唇腭裂男孩。(圖／羅慧夫顱顏基金會提供)

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