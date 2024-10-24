蔡淑臻忍脊椎痛煎熬 勇赴蒙古奔波搶救顱顏兒

蔡淑臻赴蒙古國搶救顱顏兒，大草原緊牽著12歲蒙古唇腭裂男孩。(圖／羅慧夫顱顏基金會提供)

女星蔡淑臻擔任台灣羅慧夫顱顏基金會年度愛心大使，日前她隨「用愛彌補」義診團遠赴2900公里外的蒙古國獻愛心，一行人在曠野草原與醫院間奔波，在有限經費下完成義診，並進行顱顏兒手術救治的超級任務，為期五天的國際義診行動中，蔡淑臻每日行程馬不停蹄，近距離觀察顱顏家庭心路歷程。

因台劇 「村裡來了個暴走女外科」，蔡淑臻不但拿到個人首座金鐘視后，也因演技獲肯定，「女外科」形象深植人心，而受到羅慧夫顱顏基金會邀約前往蒙古，她二話不說馬上響應，表示：「這次的任務與台灣頂尖外科團隊一同遠赴海外援助顱顏孩子，包含醫療看診、手術開刀、拜訪個案等實際行動，覺得很榮幸也很有意義！由於時程關係，這次只參與蒙古國的義診行動，羅慧夫顱顏基金會的國際行動還包括菲律賓、越南 、柬埔寨、印尼 等12個國家。」