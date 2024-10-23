阿沁妻曾患厭食症 貼出骨柴照 稱一度瘦到61磅

阿沁及妻子花花。(本報資料照片)

F.I.R.吉他手阿沁的網紅妻子「花花」李汶靜，曾自曝罹患厭食症，即使逼自己吞食物，但最多也只有5小口，近日花花在社群平台上分享「關於厭食症那些日子」，透露體重一度瘦到只剩下28公斤(約61.7磅)，像枯枝一樣。

阿沁與花花結婚10年之久，感情甜蜜穩定，今年3月，花花涉持大麻 遭逮，她坦言吸食，之後又爆出她壓力大到暴瘦至31公斤(約68.3磅)在醫院接受治療。其實花花近幾年飽受憂鬱症 、厭食症、恐慌症所苦，近日她向大家分享心境，直呼：「我活過來了！」

阿沁妻子花花曬出當年飽受厭食症困擾的自己，希望能透過自身經歷，給大家勉勵。（取材自臉書）

花花在社群平台上分享自己因厭食，體重一度瘦到只剩下28公斤，整天都只能躺在床上，心中不斷湧現「自己好沒用。」於是她決定拿起相機，紀錄自己，來避免陷入負面情緒裡。

從照片可看到，罹患厭食症的花花，瘦到骨頭清晰可見，眼神充滿不安與恐懼。花花希望透過自身經歷，向同樣被厭食症飽受困擾的人們喊話：「想告訴你們不要害怕，不要被世俗的美醜制約，不是只有瘦才是美，不論高矮胖瘦每一種美都是那樣獨一無二的妳。」

台灣林口長庚醫院精神科副教授級主治醫師張家銘說，厭食症常發生在女性身上，特別是青少女，如藝術及舞蹈相關科系學生、模特兒、明星等，多在乎他人對身材評價，或重視在鎂光燈下的表現者。

張家銘指出，厭食症患者會有身體形象混亂情形，即周邊朋友都認為患者身材已經很瘦，仍自我判斷「太胖」，只要吃東西就會覺得很罪惡，嚴格控制飲食到「過度偏執」的程度。