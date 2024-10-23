我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曲怡文提案 限付酒店式遊民所補助

ASML執行長：美無論誰當總統 將對中加大力度施壓並設限

阿沁妻曾患厭食症 貼出骨柴照 稱一度瘦到61磅

娛樂新聞組／綜合報導
阿沁及妻子花花。(本報資料照片)
阿沁及妻子花花。(本報資料照片)

F.I.R.吉他手阿沁的網紅妻子「花花」李汶靜，曾自曝罹患厭食症，即使逼自己吞食物，但最多也只有5小口，近日花花在社群平台上分享「關於厭食症那些日子」，透露體重一度瘦到只剩下28公斤(約61.7磅)，像枯枝一樣。

阿沁與花花結婚10年之久，感情甜蜜穩定，今年3月，花花涉持大麻遭逮，她坦言吸食，之後又爆出她壓力大到暴瘦至31公斤(約68.3磅)在醫院接受治療。其實花花近幾年飽受憂鬱症、厭食症、恐慌症所苦，近日她向大家分享心境，直呼：「我活過來了！」

阿沁妻子花花曬出當年飽受厭食症困擾的自己，希望能透過自身經歷，給大家勉勵。（取材...
阿沁妻子花花曬出當年飽受厭食症困擾的自己，希望能透過自身經歷，給大家勉勵。（取材自臉書）

花花在社群平台上分享自己因厭食，體重一度瘦到只剩下28公斤，整天都只能躺在床上，心中不斷湧現「自己好沒用。」於是她決定拿起相機，紀錄自己，來避免陷入負面情緒裡。

從照片可看到，罹患厭食症的花花，瘦到骨頭清晰可見，眼神充滿不安與恐懼。花花希望透過自身經歷，向同樣被厭食症飽受困擾的人們喊話：「想告訴你們不要害怕，不要被世俗的美醜制約，不是只有瘦才是美，不論高矮胖瘦每一種美都是那樣獨一無二的妳。」

台灣林口長庚醫院精神科副教授級主治醫師張家銘說，厭食症常發生在女性身上，特別是青少女，如藝術及舞蹈相關科系學生、模特兒、明星等，多在乎他人對身材評價，或重視在鎂光燈下的表現者。

 張家銘指出，厭食症患者會有身體形象混亂情形，即周邊朋友都認為患者身材已經很瘦，仍自我判斷「太胖」，只要吃東西就會覺得很罪惡，嚴格控制飲食到「過度偏執」的程度。

大麻 憂鬱症

上一則

新片中大吵 劉德華針鋒相對 莫文蔚情緒崩潰

下一則

謝霆鋒又被拍到緊牽王菲 網敲碗合唱竇靖童

延伸閱讀

加州迪士尼壞皇后入戲表演 被遊客飆罵「妳太邪惡了」

加州迪士尼壞皇后入戲表演 被遊客飆罵「妳太邪惡了」
法國同事指名吃「台灣可頌」 照片曝光讓她笑了

法國同事指名吃「台灣可頌」 照片曝光讓她笑了
紐約韓裔律師「約炮」14歲少女 判刑10年

紐約韓裔律師「約炮」14歲少女 判刑10年
市價20億 台破獲史上最大宗大麻植株案

市價20億 台破獲史上最大宗大麻植株案

熱門新聞

楊冪以帥氣的褲裝禮服出場。（取材自微博)

劉亦菲、楊冪、劉詩詩同場走秀 都輸給他的「90度無敵直角肩」

2024-10-18 23:37
任敏與新晉男神張晚意合作「錦繡安寧」，口碑收視雙贏。（取材自微博)

狠甩「拖垮肖戰」負評 「古裝醜女」爆紅躍升成毅新劇女一

2024-10-16 07:00
楊紫曬出5年前兩人的合照，為李現慶生。(取材自微博)

李現33歲生日… 「她」連6年獻祝福 還加碼「國色芳華」帥氣劇照

2024-10-20 08:00
劉亦菲(右)、李現演出「去有風的地方」，展現超強的化學反應。(摘自微博)

劉亦菲、李現爆假戲真愛 用同台保母車被抓包

2024-10-14 23:50
閻妮(右二)出場時不小心絆了一跤，幸好被一旁的王星越抓住。(取材自微博)

金鷹獎狀況多… 閻妮、張新成險摔跤 李沁獲贈「大雞腿」

2024-10-20 21:30
在伊能靜眼中，劉亦菲有本錢任性卻從不任性。(取材自微博)

可從晚上10點聊到隔天早上… 劉亦菲、伊能靜竟是這樣的閨密

2024-10-14 22:22

超人氣

更多 >
「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌

「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌
CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...
麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院
他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一

他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一
金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制