吳慷仁奪視帝真情致謝 邵雨薇迂迴喊恭喜

邵雨薇(右)、吳慷仁近來愈愛愈高調。（圖／寬宏藝術提供）

吳慷仁 以「有生之年」拿下第59屆金鐘獎戲劇節目男主角，缺席金鐘的他透過導演許肇任發表感言，也分享含淚觀看頒獎影片畫面，這回他終於沒忘記感謝女友邵雨薇「抱歉讓妳擔心了」。而邵雨薇也九彎十八拐的隔空回應了。

吳慷仁和邵雨薇曾經分手後又復合，此後感情穩定，曾在社群大方放閃，他喊她「小姐姐」，她也不吝讚他是優秀的「仁」，被無數網友催促「原地結婚」。吳慷仁去年拿金馬影帝時，大家都拿放大鏡盯著，發現他沒感謝女友邵雨薇，事後他解釋：「沒有時間啦。」

這回即便人不在，吳慷仁沒忘記把邵雨薇放進感謝詞：「謝謝她這幾年的陪伴與包容，容忍了我對角色的嘗試與任性，胖胖瘦瘦的很不健康，抱歉讓妳擔心了，我會開始注意身體健康的。」

相較於男友的真情告白，邵雨薇顯得謹慎。金鐘頒完的隔天下午，才終於有了回應，但跟以往明明白白示愛相比略為不著邊際，她提到與「商魂」團隊看金鐘59，還分享11年前電影「五月一號」定裝照，說沒忘記「當時眼神正在閃閃發光的自己」，接著「恭喜所有入圍 與得獎者，你們好棒」，沒有提到「吳慷仁」三個字，畢竟男友自從跟中國經紀公司簽約後正在兩岸風口浪尖上，低調為上。