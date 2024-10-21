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雙十晚會復出 張清芳爆：江蕙徹夜不敢睡

記者林士傑／綜合報導
雙十晚會最大亮點就是戰勝病魔的天后江蕙。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）
雙十晚會最大亮點就是戰勝病魔的天后江蕙。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）

張清芳日前4度攻小巨蛋開唱，跟嘉賓胡瓜聊天盡是笑哏，更大方秀出過往上節目的片段，與張菲、費玉清（小哥）的互動同樣精采，她說希望和嘉賓之間有情感累積，確實想過找張菲、費玉清（小哥），只是張菲找不到人、費玉清也已退休

她兼任演唱會藝術總監，造型全換誠意十足，接近尾聲時聽見全場齊聲合唱，深受感動噴淚；安可時回應觀眾呼喊「怎樣？要娶我嗎」，離婚4年後想戀愛了嗎？她解釋是因為歌迷一直喊愛她，自己沒有想要談戀愛，腦中全是跟演唱會相關的東西，希望能讓歌迷感受到新意。

而她去年拱好友江蕙（二姐）開金口，讓江蕙成功重返幕前，她說早有預感「四面台的魅力真的不一樣，相信二姐有被感動到」，並透露江蕙不為人知的一面，為了雙十晚會演出徹夜未眠。

她解釋：「二姐都沒睡覺，怕睡了之後要開嗓，我則是需要充足睡眠。」此外她有傳訊息給小哥的經紀人詢問近況，感覺得出來很享受退休生活。

接下來張清芳打算好好整理歌曲，也將投入海外巡演，預計前往美加等地，碰巧大兒子就在美國求學，母子有望再度合體，她直呼：「別說他了，連我演唱會日期都忘記了。」對於兒子展現大將之風，她希望兒子能先完成學業，但也肯定大讚「他在台上滿有樣子的」。

張清芳(右)和A-Lin演出默契十足。(圖／上引娛樂提供)
張清芳(右)和A-Lin演出默契十足。(圖／上引娛樂提供)

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