王心凌不藏了 宣布好消息「唱回台北」
台灣女歌手王心凌「SUGAR HIGH世界巡迴演唱會」歷經280天，走過29個城市、累計共32場演出，在出道21年之際，達成演出50場個人演唱會的里程碑，她在巡演首輪最終場宣布「SUGAR HIGH 2.0 10月見」，將唱回台北小巨蛋。
SUGAR HIGH 2.0演唱會歷經數種創意發想，從一開始討論要怎麼去蕪存菁，到團隊內部的激烈爭辯，各自有其堅持與建議，王心凌化身為衝浪高手，不斷在網路上滑著每一場演出後，粉絲的各種意見反饋；導演團隊也提出了將近10種設計方向，逐一和王心凌討論，包括每一片LED的大小、舞台結構的尺寸，到大銀幕的長寬高，演唱會的每一個細節她都在乎，並且反覆推敲模擬，希望能呈現出更加完美亮眼的演出內容。
王心凌幾乎是抓緊每一個工作時間的空檔，研究SUGAR HIGH 2.0演唱會的規畫，日前在機場她被拍到戴眼鏡研讀資料的模樣，正是在為10月即將開跑的演唱會準備，王心凌表示，手上這本「To Do List」是最近的貼身小物，列印出來提醒自己，這樣的存在感更加真實。
在「To Do List」裡，可以看到密密麻麻的待辦事項，包括歌曲挑選，歌單編排，舞者面試，舞蹈編排，開場視訊製作，一長串列下來，也讓她彷彿重回去年新專輯和籌備演唱會同時進行的高強度壓力。畢竟這次SUGAR HIGH 2.0演唱會，從舞台、歌單到舞美、視訊、造型都將全面翻新再升級，王心凌為了時刻掌握進度，7月開始已經進入每周會議的階段，親力親為SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會的每一項細節，至於大家最關心的售票日期和演出日期，也將於近日公布。
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