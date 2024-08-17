王心凌不藏了 宣布好消息「唱回台北」

王心凌外型甜美、歌聲也相當動人。（圖／天晴娛樂提供）

台灣女歌手王心凌 「SUGAR HIGH世界巡迴演唱會」歷經280天，走過29個城市、累計共32場演出，在出道21年之際，達成演出50場個人演唱會的里程碑，她在巡演首輪最終場宣布「SUGAR HIGH 2.0 10月見」，將唱回台北小巨蛋。

SUGAR HIGH 2.0演唱會歷經數種創意發想，從一開始討論要怎麼去蕪存菁，到團隊內部的激烈爭辯，各自有其堅持與建議，王心凌化身為衝浪高手，不斷在網路上滑著每一場演出後，粉絲的各種意見反饋；導演團隊也提出了將近10種設計方向，逐一和王心凌討論，包括每一片LED的大小、舞台結構的尺寸，到大銀幕的長寬高，演唱會的每一個細節她都在乎，並且反覆推敲模擬，希望能呈現出更加完美亮眼的演出內容。

王心凌10月將在台北小巨蛋開唱。（圖／天晴娛樂提供）

王心凌幾乎是抓緊每一個工作時間的空檔，研究SUGAR HIGH 2.0演唱會的規畫，日前在機場她被拍到戴眼鏡研讀資料的模樣，正是在為10月即將開跑的演唱會準備，王心凌表示，手上這本「To Do List」是最近的貼身小物，列印出來提醒自己，這樣的存在感更加真實。