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21歲兒金鐘黑馬？ 謝祖武：我沒看好

記者陳慧貞／綜合報導
謝祖武(左)和兒子謝展榮日前出席活動。（取材自臉書）
謝祖武(左)和兒子謝展榮日前出席活動。（取材自臉書）

台灣男星謝祖武出席創世基金會「撐舟勇士」公益活動，他演技精湛，代表作「麻辣鮮師」、「台灣靈異事件」等至今令人印象深刻，而現在21歲兒子謝展榮承衣缽踏入演藝圈，在影集「有生之年」中表現亮眼，甚至被外界視為可望入圍本屆金鐘新人獎的黑馬，對此，謝祖武直言：「我沒有看好，也不太期待」，認為兒子入圍與否是別人的想法，自己把戲演好才重要。

在表演領域中，謝祖武看兒子的表現，標準相當嚴苛，謝展榮在「有生之年」中以第三代視角窺探「高家」成員間的互動，演技令人驚豔，但謝祖武看播出後，對兒子的評價卻毫不留情，直呼：「他的表演在所有演員中，排名倒數第一名，畢竟前面有這麼多前輩。」

對於謝展榮入圍呼聲高，謝祖武也不看好，當年在馬尼拉「亞洲電視大獎」奪下視帝時，也沒想過自己會得獎，還是接到電視台通知參加典禮才知道，認為凡事莫過度期待，對於兒子是否入圍，他還在群組發文要大家不要太期待，「最好都忘記！」也說其實兒子不會跟他討論金鐘相關，父子聊天話題也都在角色的詮釋，說到此，他突然感慨：「我們好慘，父子之間只剩下工作可以聊，他小時候都會跟我去動物園買麥當勞的。」

謝祖武認為兒子已成年，身為父親，只要支持尊重孩子就好，不會過於干涉，若兒子傳緋聞，他笑回：「我等待這一天，如果兒子跟女生步入同一個家門，也不要聯想太多，我完全尊重他，他已經成年，要為自己負責任。」

謝祖武出席公益活動。（記者陳慧貞／攝影）
謝祖武出席公益活動。（記者陳慧貞／攝影）

入圍 勇士 動物園

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