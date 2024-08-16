老公過世才拍吻戲 75歲古典美人李璇捂臉：不守婦道

李璇(左)、金士傑在「Q18量子預言」劇中有段百歲人瑞愛情。(圖／三立提供)

昔日有最美「古典美人」封號，75歲資深演員李璇日前出席三立科幻影集「Q18量子預言」宣傳，劇中她飾演一名128歲老人，與大一歲金士傑搭檔演情侶，譜出百歲人瑞戀，過去多演古裝劇和奶奶角色的她，近期竟接連兩部戲都獻出吻戲，受訪時，她突捂臉：「我們家老爺（丁強）走了後，我都是親的戲，不像話，有不守婦道的感覺，人家把我看什麼樣子了。」

李璇去年初送走結褵52年的丈夫丁強，失去初戀、今生唯一的男人，她過著深居簡出的生活，也鮮少與外界聯繫，直到接拍「Q18量子預言」，沒想到拍攝過程臨時被加了吻戲，導演周美玲表示，這場吻戲劇本沒有，是臨時和金士傑共同討論出的橋段，周美玲稱：「我不敢強制資深演員做什麼。」說起拍吻戲過程，李璇說親第一次時，因自己的頭太正了，金士傑提醒她頭歪一下，因此第二次才成功。

誰知後來李璇接拍電影「夏日檸檬草」又和班鐵翔有場吻戲，她突感羞愧：「不像話，有不守婦道的感覺」還有人笑她會不會有「晚節不保」的感覺，她又笑：「人家把我看什麼樣子啦！」提到是否向在天上的丁強報備？她小聲道：「就默默在內心說對不起。」