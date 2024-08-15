Ella房事不順 楊謹華性治療放超開 拿「香蕉GG」羞爆了

楊謹華(左)劇中擔任好姊妹Ella陳嘉樺的性治療師。(圖／壹壹影業提供)

楊謹華、Ella陳嘉樺主演性治療影集「今夜一起為愛鼓掌」，火辣預告與題材引起廣泛討論，今（15日）再發布宣傳影片，飾演性治療師的楊謹華，為幫助姐妹Ella 陳嘉樺的「性福」床事順利，使出渾身解數。

為了演出性治療師，楊謹華在開拍前與梁秀眉、曾寶瑩2位性治療師對談、吸取經驗，她透露：「2位老師對性都非常侃侃而談，但我本人偏保守，常害羞到說不出話，像是梁秀眉老師在幫我們示範時，曾直接拿出『香蕉』當生殖器來示意。剛開始很不習慣，直到過了2、3個月，我也開始不害羞了，因為跟別人講性這件事情，它是正常的、是健康的。」更提到曾寶瑩老師分享個案經歷，聊到激動落淚，那時候才驚覺，「性治療師與心理師不只是印象中的『冷靜』形象，他們吸收了很多別人的煩惱，也是需要出口的。」

劇中，Ella陳嘉樺與楊祐寧飾演夫妻，因床事不順，她找性治療師諮商，卻發現對方竟是高中時期看不順眼的楊謹華，讓她差點逃跑。2人初次合作，戲外看對方「很順眼」，楊謹華分享：「Ella是一個很容易熟的女生，就感覺她好像是已經認識滿久的朋友，在她面前什麼都可以聊。」也曝光2人經常大聊養生秘訣與分享美食，個性很相像。

Ella陳嘉樺也大讚楊謹華很真、很單純，她說：「我印象深刻曾經有場戲導演請她數十秒再走進去鏡頭中，沒想到她真的一根、一根折手指在數，真的太可愛了吧！害我被傳染也跟著張開我的手指頭讀秒。」雙姝好感情可見一斑。