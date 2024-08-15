吳宗憲遺產將全捐？ 兒子鹿希派：希望他是吹牛

鹿希派的家教，幾乎都是媽媽給的。（記者王聰賢／攝影）

吳宗憲演藝圈闖了40年，賺了難以想像的財富，未來會不會將遺產留給4個子女？鹿希派說，父親經常在媒體上說要全捐出去做善事，「你不知他個性，搞不好他真的會捐，但我真心期盼他只是吹牛」。

吳宗憲重心都在事業，鹿希派形容他是標準的工作狂，經常回到家就洗澡、睡不久就出門上班，「從小到大看到很多電影，常有那種工作忙到沒顧好家庭的爸爸角色，但我其實對這方面不太有感覺，因為我一直在電視上看到他，而且他讓我們生活無虞，雖然沒有太長時間陪我，現在的小孩都在打電腦，也不需要太多陪伴」。

而負責教養的，多是母親張葳葳，鹿希派從小到高中畢業出國前都是她接送，「和她相處的時間長，在家都是她在念我，不過我個性大而化之，她念久了，我也沒感覺。跟爸爸相處的時候，他有一半時間在訓話，另一半則是話家常和吹牛，我因此看到他幽默的那一面，遺傳這事很怪，我常在姊姊身上看到，我們家不是傳到爸爸腦子多好、嘴巴多凌厲，而是看每一件事有不同的角度」。

鹿希派進演藝圈是從唱片開局，他畢業於波士頓 伯克利音樂學院，有很好的音樂底子，「但爸爸常跟我說，他不是不看好我做音樂，而是音樂市場基本上已經掛掉，你如果想過好日子，單靠賣唱片，理想太遙遠，我心理也明白，愛音樂和做音樂，那只是自我滿足，我現在就努力當藝人，經營牛肉麵，有一天清閒了，有了錢再做個專輯，也不過份，我覺得這樣的人生，很有方向感。」

他之前上過一個節目，和徐乃麟的兒子徐新洋、余天的兒子余祥銓討論父親的遺產將來會不會留給小孩？這一題，他笑說沒有把握，「希望他說要把遺產全捐出去，只是開玩笑」。

他這兩年通告跑下來，跟每一個星二代都有惺惺相惜的感覺，「就是一種難兄難弟的FU，有一次我偷偷跑到周湯豪派對，遇到當時不熟的寶弟、房祖名，竟有一種你懂我、我懂你的感覺」，吳宗憲看到照片大笑，這擺明了就是成龍、吳宗憲和高凌風年輕版合照。