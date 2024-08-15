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觀影說劇╱李李仁再演警察 打戲自曝不認真

記者黃保慧／綜合報導
李李仁在「96分鐘」飾演警察。（圖／華影國際提供）
李李仁在「96分鐘」飾演警察。（圖／華影國際提供）

電影「96分鐘」在台灣的台中霧峰中台灣影視基地舉辦記者會，演員李李仁、古承頤、葉靜涵皆出席，一起首度對外公開從日本空運來台組裝的高鐵智能攝影棚。甫拿下台北電影獎最佳男配角獎的李李仁在片中飾演一名警察，在車廂有許多動作打戲，他自招常把車廂布景打壞，但身上也受了不少皮肉意外。

李李仁繼電影「周處除三害」後再次飾演警察，在新片「96分鐘」和林柏宏、王柏傑、李銘忠等人都有許多對手戲，其中跟林柏宏的打戲最多，礙於不方便劇透，他僅說：「發生很多很有趣的事。」也自招：「我這次沒有很認真打。」解釋因劇情需求不需要認真打，即使如此，他還是因被宋芸樺上手銬10幾次，拍完後手都瘀青了，讓他哀嚎：「被銬真的好痛！」

李李仁大讚高鐵車廂攝影棚相當逼真，車廂兩側有上百片LED螢幕，隨時播放著導演洪子烜親自錄下從台北搭到左營的風景影片，李李仁說：「等戲時候看著窗外，就有種我要回家的錯覺。」另外在車廂內許多動作打戲的李李仁，自首常常將車廂布景打壞，但隔天上工就發現美術組已經修補完成，又是嶄新的車廂。

電影劇情有超過8成都在高鐵上的「96分鐘」，監製鄒介中曾任「痞子英雄首部曲：全面開戰」製片，他回憶當時從美國加州買了一台廢棄飛機回來，並請到好萊塢鉅片「全面啟動」的專業團隊來台打造全亞洲首座的飛機攝影棚，卻因為後續場地規劃和管理問題，不得不解體拆除。

鄒介中見到後來「賽德克巴萊」、「天橋下的魔術師」等作品都面臨相同狀況，令他更堅定保留車廂攝影棚的決心，耗時8年走遍全台溝通協調各場地，最後決定搭建在中台灣影視基地，並攜手台中市政府新聞局、中影八德公司共同打造出全台首座高鐵智能攝影棚。鄒介中感謝各方共同支持努力，讓這座得來不易的高鐵車廂，成為繼李安導演拍攝「少年Pi的奇幻漂流」後留下的造浪池攝影棚，第二個將在中台灣影視基地永久保留的智能攝影棚，目前已有新加坡、香港等劇組來詢問，希望未來可以為海內外的影視產業效力，並帶動台中當地觀光和經濟。電影預計於2025年上映。

李李仁在「96分鐘」飾演警察。（圖／華影國際提供）
李李仁在「96分鐘」飾演警察。（圖／華影國際提供）

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