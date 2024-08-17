「老狐狸」脫穎而出 將代表台灣角逐奥斯卡

白潤音(左)和陳慕義在「老狐狸」中對手戲很精彩，也讓陳慕義奠定大叔定位。（圖／林逸心提供）

「老狐狸」去年於金馬獎榮獲最佳導演、男配角、造型設計、原創電影音樂4項大獎後，今年持續於台北電影獎強勢抱回最佳劇情長片、最佳導演、最佳造型設計、最佳攝影、最佳編劇等共5項獎項，成為年度金馬獎及台北電影獎最大贏家。如今經文化部影視及流行音樂產業局召開2025年美國第97屆奧斯卡 金像獎最佳國際影片參賽甄選會議，決議通過推薦由導演蕭雅全執導的「老狐狸」代表台灣參賽。

文化部表示，今年報名奧斯卡金像獎參賽甄選共計14部，經甄選委員會議熱烈討論後，多數決投票 通過由「老狐狸」代表台灣參賽，推薦理由為「1980年代末期臺灣社會變遷、經濟劇烈衝擊下的階級寓言，從意念、敘事、佈局到生活細節描寫，解析人性極為深刻」。

「老狐狸」取材創作靈感源自於導演蕭雅全童年時期的困惑，時代背景為1989年股市狂飆創下歷史高點年代，台灣貧富差距逐漸擴大的起始，從一名10歲小男孩視角出發，描繪與長輩生活衝突中的經歷，透過小男孩內心掙扎，叩問人性世故與良善間的價值辯證，重現台灣1980年時代經典氛圍，也反映了導演對當時台灣社會的回應，影片題材與美學風格掌握，完整傳遞作品情懷與訊息。

導演蕭雅全表示：「能在一年一度的機會裡代表台灣電影，我為『老狐狸』感到光榮。我們所有努力，都不只是讓台灣，也包括國際觀眾喜歡台灣電影。台灣故事非常特別，源自我們很特別的歷史，我會繼續一步步，慢慢地說。」主演白潤音則開心說：「酷耶！我不用去嗎？聽到這個消息時正在做餅乾，等我烤好再來好好看新聞。」