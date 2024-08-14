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16年異國婚姻結束 黃嘉千、夏克立一審落幕 法院判准離婚

記者蕭雅娟／台北即時報導
黃嘉千、夏克立離婚官司纏訟2年，法院一審宣判落幕。（本報資料照片）
黃嘉千、夏克立離婚官司纏訟2年，法院一審宣判落幕。（本報資料照片）

台灣藝人黃嘉千與老公夏克立，16年異國婚姻離婚官司纏訟已滿2年，黃嘉千日前在51歲生日前拿到士林地方法院核發保護令，夏克立日前出庭稱，加拿大刑事庭去年落幕他是清白的。士林地方法院14日傍晚判准離婚，一審正式落幕，全案仍可上訴。

全案起源於，黃嘉千與夏克立異國婚姻長達16年，2022年7月爆出婚變，兩人均向士林地院訴請離婚，怨偶對簿公堂纏訟長達2年，去年7月間兩人在加拿大的家暴官司判決出爐，夏克立遭指控的罪名不成立。對此，夏克立今年7月至士林地院時表示，加拿大刑事庭已落幕，他是清白的，希望家事庭官司結束，就都結束了。

夏克立上月搭飛機從加拿大回台出庭，因長時間搭飛機，穿戴護腰進法庭，手中抱著一隻淺紫色兔娃娃，庭後離開時，已沒看到手中玩偶。夏克立不便對外說明，低調的說「會被放進監獄，不好意思」；黃嘉千則委由律師出庭，同樣未受訪。

日前黃嘉千聲請保護令，並在51歲生日前收到士林法院核發的保護令。對此，夏克立透過律師發聲明指出，暫時保護令所為認定，他深感遺憾，惟就聲請人主張的情節並不實在，特別是死亡威脅的部分，但因苦無適當答辯機會，以致法院審理結果有所誤會，將在後續通常保護令之審理中，提出答辯。

黃嘉千 加拿大 家暴

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