北高市長喊話盼復出 江蕙「有些動心」要好好思考

江蕙2015年在高雄巨蛋舉辦封麥演唱會。（圖／本報資料照片）

台北市長蔣萬安日前二度點名已經退休 的江蕙（二姐），希望她能復出開唱，高雄市長陳其邁接棒喊話，也想邀約江蕙重返歌涯的起點、終點高雄開唱，對此，稍早經紀人陳子鴻代江蕙回應，江蕙表示：「大家心意我都看到了，請給我一些時間，好好審慎思考。」

江蕙於2015年9月13日在高雄巨蛋完成最終場演唱會，泛淚將麥克風封入水晶珠寶盒象徵正式引退，至今將近9年，但其歌聲仍讓許多粉絲相當懷念。近日台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁紛紛許願，喊話盼望她能復出，稍早經紀人陳子鴻代二姐回應，二姐表示：「大家心意我都看到了，請給我一些時間，好好審慎思考。」

江蕙要謝謝高雄陳市長熱情邀請，鼓勵我回到故鄉開唱，也要感謝台北蔣市長溫情喊話，想再次聽到「家後」，她說：「真的非常感動、開心，當然也有些些些…動心，這幾年來，我也經歷許多心情轉折，而寛宏藝術一直從不間斷和我保持聯繫，也鼓勵我去做自己最喜歡做的事。」她希望大家能給她時間好好思考，「再次感謝二位市長對我的厚愛，及歌迷朋友們一路以來，帶給我如此的美好」。