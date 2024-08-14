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孫鵬喊角頭若大賣 將帶兒子孫建豪遊街示眾

記者黃保慧／綜合報導
孫鵬(左)和蔡振南在片中帶領「頂庄」，孫雙手抱胸揣摩片中老大氣勢。（記者沈昱嘉／攝影）
孫鵬(左)和蔡振南在片中帶領「頂庄」，孫雙手抱胸揣摩片中老大氣勢。（記者沈昱嘉／攝影）

億萬票房電影「角頭」系列推出全新電影「角頭－大橋頭」，日前在西門町掃街造勢並舉辦粉絲見面會，片中各幫派勢力齊聚，其中貫穿系列電影的重要人物孫鵬也現身，他表示與大家拍攝久了，相處下來就像家人；而近期的他也與老婆狄鶯、兒子孫建豪（孫安佐）很和樂，開心表示最近過了快樂的父親節和情人節。

孫建豪5月爆發闖入泰國民宅事件後，公開和爸爸孫鵬鬧翻，家務事上了檯面，不過在台灣的父親節時，一家3口和樂影片曝光，孫鵬也開心表示父親節和情人節都有把該做的事做到，至於什麼事？他笑說：「夫妻床笫之間就不方便在這多談啦！就是希望大家一起來看電影。」

孫鵬也透露狄鶯有來首映，被問到孫建豪是否也一起出席？孫鵬聽聞後瞬間語塞，下唇微微顫抖幾秒後才直說：「當然要呀！兒子也會來看，主要學習倫理方面的！」而一直對演戲有興趣的孫建豪之後也不排除加入演出，孫鵬幽默表示兒子要演與自己對立的角色，在一旁的「角頭」老闆兼監製張威縯更開玩笑補充電影片名就叫「大義滅親」，一搭一唱讓全場笑翻。

活動上演員群龍天翔、王陽明，與「角頭」人氣團體「北館五虎將」鄭人碩、黃尚禾、唐振剛、張再興、吳震亞等人都齊聚現場，談到電影票房公約，王陽明霸氣的承諾，若票房破億，他會挑支手表讓粉絲抽獎。孫鵬加碼大喊：「票房破億我就帶孫建豪一起遊街示眾啦！」再度讓全場拍手叫好。

孫安佐 泰國

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