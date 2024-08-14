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于台煙憶恐怖情人 當年險遭砍 崩潰痛哭

記者梅衍儂／綜合報導
于台煙過去曾在感情上跌了大跤。（記者沈昱嘉／攝影）
于台煙過去曾在感情上跌了大跤。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣藝人于台煙出道38年，唱歌是她一生最愛，10月5日將在「青春不打烊民歌經典演唱會」台中登場。她情海如成名曲「想你的夜」、「崩潰」曲折，自認是「渣男吸引機」，進入演藝圈後的首任男友有暴力傾向還有精神疾病，曾拿刀在她面前狂砍，嚇得她收拾東西逃到加拿大，沒想到回台第一個工作就是重回2人的同居地，她當場崩潰痛哭。

經歷恐怖情人、家暴、憂鬱纏身，人生有如狗血小說，但她遺傳了媽媽的樂天性格，如今回想初戀渣男還能笑著聊：「他是半個圈內人，當時所有記者、製作單位都知道他很渣，只有我不知道。」除了出軌，讓她決心離開的關鍵是對方動粗，「他拿刀揮舞砍床，我趕緊示弱，不敢再刺激他，雖然沒有傷害到我，但我決定要走」，因渣男領有精神障礙手冊，如果傷害她可能可以免除刑責，思及此，于台煙連忙收拾行李。

為了不被發現，她每天上通告都帶走部分細軟，花了半年搬完，工作一結束她立刻逃到加拿大，半年後她回台宣傳專輯「崩潰」，拍MV當天她來到一棟大樓，「我下車一看，居然是我逃出的那棟大樓，我根本不敢確定他是不是還住在那，也不敢講」，她惴惴不安，一開拍就崩潰大哭，工作人員讚她有夠入戲，殊不知她舊地重遊，嚇都嚇死了，完全符合當時那首歌「崩潰」的情境。

後來她發現對方繼續糾纏她的朋友，便主動約他出來談判，好在聊完後渣男再也沒有出現在她生活。她坦言，摔過這個跟頭，影響她愛情觀至今，「我認為人生沒有永恆的真愛，有真愛，但永恆真的很難」。

加拿大 家暴

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