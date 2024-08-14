羅時豐與姪子互相獻上祝福 反駁決裂說法

羅時豐對於拆夥不打口水戰，以一句「各自安好」總結。（本報資料照片）

羅時豐與姪子張敏慎經營5年「羅時豐DL.不務正Ya」YouTube 頻道，成功翻紅受封「國民姑丈」，上周無預警宣告影片下架，讓兩人鬧翻傳言不脛而走。姑姪這2天接力發聲稱「各自安好」，互相獻上祝福，反駁決裂傳聞，至於遭疑捲入AB合約、搞砸團隊氣氛，張敏慎表示無愧於心。

羅時豐前天發文稱姪子已獨當一面，並委託律師發表聲明，表示YT頻道影片依約屬於不務正業娛樂有限公司，且也取得出現在影片內的人士有關肖像權之授權，始得合法播出，既然入鏡人士授權對象為不務正業娛樂有限公司，而非他人，所以不務正業娛樂有限公司無法逕自再授權他人使用，才會在轉換團隊之前下架。

其實「羅時豐DL.不務正Ya」頻道屬於羅時豐的公司「不務正業娛樂有限公司」，擔任節目製作人的姪子算是員工之一，經營費用由羅時豐支出，為了與時俱進，更常常砸錢添購設備，金額數百萬跑不掉，就是希望協助大家經營好頻道，透過自己的一點影響力提攜後輩，並接棒給下一代。

知情人士透露姪子常因情緒問題搞砸團隊氣氛，雙方吵架早有先例，但身為家人仍要顧慮情誼，心疼羅時豐「他心情因此很不好」。張敏慎說跟姑丈羅時豐還是家人，很遺憾無法繼續共事，也回應網路謠言「從沒有做過的事情，我想也無從證明起，歡迎提出證據，勿傷害幕後工作者的初心」。