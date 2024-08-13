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舒淇首執導演筒 重回「最美天橋鏡頭」取景

娛樂新聞組╱綜合報導
舒淇執導演筒，題材以年輕女性故事為主。(取材自微博)
舒淇執導演筒，題材以年輕女性故事為主。(取材自微博)

金馬影后舒淇8月初被媒體爆出她將擔任導演，執導首部電影作品「女孩」，並找來邱澤、9m88擔任男、女主角，如今再被拍到她率領拍攝團隊，在基隆開拍的情況。

鏡週刊報導，6日晚間在基隆的中山陸橋，見到一身樸素的舒淇，當時她在與9m88講戲，之後就開拍；拍了幾次，9m88看起來很入戲，身為導演的舒淇似乎很滿意就喊OK。而這個拍攝地點，正是當年舒淇在拍侯孝賢導演「千禧曼波」時的經典場景。

「千禧曼波」片中舒淇走在中山陸橋上，一個回首的鏡頭，被封為「影史最美天橋鏡頭」，如今舒淇選在此地點拍片，不知是否想致敬侯導。

這次舒淇當導演，從籌備到開拍，過程遮掩得密密實實，消息直到開鏡前幾天才被披露。此外，根據部分業界人士透露，舒淇請動不少侯孝賢導演長期合作的劇組班底，像是知名錄音師湯湘竹就確定接下「女孩」的錄音工作。

據悉，「女孩」只是暫定片名，題材是以年輕女性故事為主。

其實多年前就傳聞舒淇有意執導演筒，一度被外界猜測首作會是侯孝賢作品「舒蘭河上」，後證實並非如此。業界表示，舒淇從影快30年，合作過關錦鵬、侯孝賢、許鞍華、馮小剛、徐克等殿堂級大導，想必已從學習了不少技巧，走上「演而優則導」道路。

侯孝賢 邱澤

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