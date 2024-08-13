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張信哲新疆開唱 被4萬人告白 「到老一起幸福」

記者林士傑╱綜合報導
張信哲首次站上新疆烏魯木齊的舞台，晚間9點半開唱，一路唱過午夜12點才結束。(圖／潮水音樂提供)
張信哲首次站上新疆烏魯木齊的舞台，晚間9點半開唱，一路唱過午夜12點才結束。(圖／潮水音樂提供)

張信哲再度創下里程碑，日前在新疆烏魯木齊舉辦「未來式」終極版巡演，因應七夕安排比心大合照彩蛋，與4萬名觀眾一起比心喊「我愛你」，接著呼籲歌迷：「該告白的，抓緊這moment，愛就趁現在了！」彷彿愛神降臨。

首度站在烏魯木齊的舞台，他說這是自己辦過最晚的一場演唱會，原來當地天黑時間較晚，所以開演時間為晚上9點半；一連帶來「信仰」、「寬容」、「愛如潮水」等無數金曲，並浪漫告白「讓我用情歌一直陪伴你們，從年輕、中年到年老，一起幸福好嗎」，一路唱過午夜12點才結束，讓他不禁笑說：「好像唱跨年。」

他以歌聲感動全場，全場「我愛你」呼聲不絕，當他問說有沒有等到想等的人，全場大喊「就是你」，感動無比的他回說：「我等今天也等很久了，開心跟大家度過一個非常難忘的七夕。如果今晚沒有等到你們想等的那位，那請讓我用這首歌來陪伴你。」接著演唱「我是真的愛你」，氣氛動人。

而他的演唱會周邊商品不斷推陳出新，在烏魯木齊首賣新款「找鑰匙」項鍊，是鑰匙跟鎖的組合，開賣僅20分鐘就售罄，他預告下一站甘肅蘭州會補貨。此行他大啖新疆美食，更一窺史載有名的汗血寶馬，當下忍不住摸了摸寶馬的頭，只見馬兒溫順地低了頭，他開心直呼：「好乖！好乖！」

新疆 甘肅

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