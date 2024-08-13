我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多這款「日本米」不再生產 米其林餐廳將斷供

「麵包隔天需再烤一烤」 Costco新品三明治意外引差評

Ella帶兒日本讀書 私下行為全曝 網友讚：超有家教

記者梅衍儂／即時報導
Ella（右）和兒子勁寶的感情非常好。（取材自Instagram）
Ella（右）和兒子勁寶的感情非常好。（取材自Instagram）

台灣女星Ella陳嘉樺最近和老公、兒子在日本度假，先前一家三口被直擊到環球影城玩，而今又有網友po文分享，表示自己的兒子在京都上課一陣子，交了一個好朋友「Daniel」，他每天都跟「Daniel」的爸爸媽媽一起接孩子放學、閒話家常，別的網友提醒他Ella的孩子也讀同一間，他才發現原來「Daniel」的媽媽就是Ella，直讚她私下非常有氣質，勁寶也非常有家教。

這名網友分享自己兒子在京都上暑期夏令營，交到一個來自台灣、名叫「Daniel」的好友，他每天都看到「Daniel」的爸爸媽媽坐在野餐桌等接孩子下課，Daniel爸爸時常跟網友主動攀談，由於2個孩子非常要好，他們還一起去寶可夢中心玩，網友就和Daniel爸媽一起擠公車陪著孩子們去。

Ella（左）和兒子勁寶時常一起出去玩。（取材自Instagram）
Ella（左）和兒子勁寶時常一起出去玩。（取材自Instagram）

網友後來才知道Daniel爸媽就是Ella和老公賴斯翔，透露「他們家每天都擠半個小時公車接送Daniel上學放學」，直讚Daniel又謙遜又聽話懂事，要吃別人給的零食前都會問Ella可不可以，相當有教養，網友也表示，從來沒有看過Ella和老公身出現助理，都是親力親為照顧孩子。

此段經歷一出，不少網友大讚Ella私下很低調，也很會教育孩子，是非常好的父母。

環球影城 日本

上一則

開唱秀腹肌不夠、全場喊脫掉 62歲劉德華反應曝光

延伸閱讀

好市多這款「日本米」不再生產 米其林餐廳將斷供

好市多這款「日本米」不再生產 米其林餐廳將斷供
Aeon超市在緬甸日籍幹部 涉哄抬米價被判刑1年

Aeon超市在緬甸日籍幹部 涉哄抬米價被判刑1年
日本南海海槽地震消息不透明 旅日客困惑不解

日本南海海槽地震消息不透明 旅日客困惑不解
日本延續上屆奧運地主國氣勢 奪20金 獎牌榜列第3

日本延續上屆奧運地主國氣勢 奪20金 獎牌榜列第3

熱門新聞

林淑容身穿白色閃鑽禮服，相當亮眼。圖／媒體棧提供

神隱11年…有鮮肉相伴 63歲女星變成這樣 轟動新加坡

2024-08-07 15:56
馮紹峰穿著全黑西裝，相當帥氣。(取材自微博)

同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合

2024-08-12 07:00
周星馳執導、主演的經典電影「少林足球」未在中國內地上映。(取材自豆瓣電影)

周星馳是「片場暴君」？ 王晶揭他拒改「少林足球」片名 錯失內地票房

2024-08-10 21:30
景甜目前專注在事業上，近日有新劇「四海重明」開播。（取材自微博）

不讓他洗白「私密照」風波？ 景甜取關張繼科

2024-08-08 20:54
季芹(右)、王仁甫帶著女兒樂樂赴加拿大辦入學。(摘自臉書)

帶女兒赴加拿大讀書 王仁甫被認成「季芹的爸爸」超介意

2024-08-07 00:20
曹駿有望參演「唐詭3」。(取材自微博)

沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集

2024-08-12 08:00

超人氣

更多 >
全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉

全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉
拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題

拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題
同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合

同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合
滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩
沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集

沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集