Ella帶兒日本讀書 私下行為全曝 網友讚：超有家教

Ella（右）和兒子勁寶的感情非常好。（取材自Instagram）

台灣女星Ella陳嘉樺最近和老公、兒子在日本 度假，先前一家三口被直擊到環球影城 玩，而今又有網友po文分享，表示自己的兒子在京都上課一陣子，交了一個好朋友「Daniel」，他每天都跟「Daniel」的爸爸媽媽一起接孩子放學、閒話家常，別的網友提醒他Ella的孩子也讀同一間，他才發現原來「Daniel」的媽媽就是Ella，直讚她私下非常有氣質，勁寶也非常有家教。

這名網友分享自己兒子在京都上暑期夏令營，交到一個來自台灣、名叫「Daniel」的好友，他每天都看到「Daniel」的爸爸媽媽坐在野餐桌等接孩子下課，Daniel爸爸時常跟網友主動攀談，由於2個孩子非常要好，他們還一起去寶可夢中心玩，網友就和Daniel爸媽一起擠公車陪著孩子們去。

Ella（左）和兒子勁寶時常一起出去玩。（取材自Instagram）

網友後來才知道Daniel爸媽就是Ella和老公賴斯翔，透露「他們家每天都擠半個小時公車接送Daniel上學放學」，直讚Daniel又謙遜又聽話懂事，要吃別人給的零食前都會問Ella可不可以，相當有教養，網友也表示，從來沒有看過Ella和老公身出現助理，都是親力親為照顧孩子。

此段經歷一出，不少網友大讚Ella私下很低調，也很會教育孩子，是非常好的父母。