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朱軒洋認近況差 曾寶儀感性喊話：拜託你繼續演戲

記者黃保慧／綜合報導
9m88(左)、朱軒洋兩人片中互動率真自然。（圖／華映娛樂提供）
9m88(左)、朱軒洋兩人片中互動率真自然。（圖／華映娛樂提供）

曾寶儀監製的療癒系電影「愛情城事」(Tales of Taipei)，舉辦特別活動，邀請Podcast的會員觀賞電影，9m88和朱軒洋映後驚喜現身。曾寶儀回憶，第一天探班瞬間被兩人表現吸引，而導演黃婕妤也會將攝影機放在遠處，拍攝9m88和朱軒洋的自然互動。近來戲約不斷的的9m88被問到是否要轉行？她大笑表示：「歌手、演員我都要！」至於先前深陷低潮的朱軒洋坦言近況不佳，讓曾寶儀忍不住對他喊話：「我拜託你繼續演戲！」

曾獲金馬獎最佳男配角的朱軒洋，在低潮後沉寂一段時間首度公開露面，被問到他近況如何？個性率真的朱軒洋坦言：「不好，今天感覺滿不真實的！」讓旁人聽了略感心疼，現場觀眾則對他大喊片中台詞「YOLO！」鼓舞他。

曾寶儀感性表示：「生命中的逆境都會成為養分，希望你記取教訓後，可以好好珍惜演員生涯，你真的是很厲害的演員，我拜託你繼續演戲！」一席真摯發言也讓朱軒洋相當感動。

9m88和朱軒洋在「愛情城事」導演黃婕妤執導的故事中，兩人在夜店外奇遇，陌生卻又對彼此敞開心房，故事情節喚醒觀眾滿滿既視感。

曾寶儀表示，9m88和朱軒洋都是她很喜歡的演員，她第一天到現場探班時，瞬間就被兩人在螢幕上的表現所吸引，便趁空檔走到他們兩人旁講悄悄話：「我有看到你們閃閃發光的樣子！」也讓9m88和朱軒洋安心不少。

兩人回憶，執導過影集「愛愛內含光」的導演黃婕妤，會將攝影機放在遠處靜靜拍攝他們兩人，9m88和朱軒洋就坐在便利店外，看著深夜裡的路人閒聊，有點尷尬又有點曖昧的互動，也將角色間的情愫詮釋得恰如其分。

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