76歲秦祥林現身洛城 滿頭白髮帥氣依舊

秦祥林近日被網民在美國野生捕獲，俊朗外型40年不變。（取材自小紅書）

現年76歲的資深影星秦祥林，為七八十年代在台港影壇紅極一時的小生，與秦漢、林青霞、林鳳嬌合稱「雙秦雙林」，他曾在1978年與蕭芳芳閃電結束三年婚姻，又與林青霞訂婚、解除婚約，直到1988年才情定化妝助理，婚後移民 來美；近日有人直擊他在洛杉磯 ，照片中的秦祥林雖然一頭白髮，但帥度不減。

香港 01報導，秦祥林淡出大銀幕超過30年，息影後一直與妻子及兩位兒子長居美國。近日有網友在洛杉磯野生捕獲巨星蹤影，雖然秦祥林已經滿頭白髮，但依然保留一身古銅色肌膚與高大俊秀外型，照片中穿著藍灰色漸層襯衫，臉上掛著墨鏡，相當瀟灑帥氣。巧遇秦祥林的網友也好奇問：「有人認得出嗎？『二秦二林』之一的秦祥林8月4日下午在洛杉磯Arcadia 的一間餐廳中。」

秦祥林當年的感情史相當精彩，由於外型帥氣，他曾與多位影壇女神擦出愛火，包括1975年在他事業最高峰時，與紅遍華語影壇的蕭芳芳結婚，可惜婚姻僅維持三年。曾傳出兩人離婚的原因，包掛秦祥林婚後難改花心本性，更有出軌傳聞，還有人說秦祥林沉迷賭博，最終讓蕭芳芳受不了，決定離婚。

秦祥林回復單身後，成功追求銀幕女友林青霞，當時有指林青霞介入秦漢的婚姻，兩人更於1980年在美國宣布訂婚，不過後來1984年解除婚約。最後，秦祥林與小自己16歲的化妝助理曹昌莉結婚，並淡出影壇移民來美，婚後育有兩個兒子。