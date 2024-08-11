炎亞綸七夕認愛 曝有交往3年對象

炎亞綸公開承認有交往三年的對象。(記者沈昱嘉／攝影)

炎亞綸 歷經桃色風波，近日出席科幻影集「Q18量子預言」記者會，沉寂一年多宣告正式復出，面對眾多媒體，他談笑風生恢復過往的泰然自若，連感情生活也侃侃而談，適逢七夕情人節，他大方承認有交往三年的對象，並真情告白：「他陪我經歷滿多的起伏，是我感覺很願意全部給出去的一個人。」透露另一半是半個圈內人。

「Q18量子預言」由周美玲擔任總導演與編劇統籌，炎亞綸、石知田、李千娜齊聚為戲造勢。炎亞綸走過感情風波，他表示之前太注重人與人之間的關係，如今也還在努力調整中，這期間一直陪在身邊的對象，伴他度過低潮，形容另一半像「木頭」，卻給予自己很大的安定感，「我對感情是很難相信跟投入的，他算是我感覺很願意全部給出去的一個人，我全部給出去可能會受傷，但他讓我願意做出承擔受傷風險的事情。」

提到去年將本名「吳庚霖」改為「吳秉孺」，炎亞綸坦言在這段自我沉澱期間曾尋求玄學幫助，直言原本就有想改本名的念頭，「感覺自己在一個容易波動的人生當中，想尋求安穩的狀態。」不過改名後，他並沒有特別感受，認為：「還是自己的改變比較重要。」還提到媽媽也很難過他改名。

炎亞綸分享這段日子的心路歷程，坦言有點像在做「桑拿」，也思考過生命議題，被問是否想過「離開」？他笑說：「沒那麼嚴重啦！」僅是有些感觸，也坦言這段期間收入的確受影響，但錢財乃身外之物「生不帶來死不帶去」，他並不在意，倒是樂於分享玄學的助益。