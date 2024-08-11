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林依晨赴新疆工作 伴手禮是3罐奶粉 家人嚇死

記者黃保慧／即時報導
受「島iSLAND」雜誌邀請，林依晨遠赴新疆拍攝封面。(圖／「島iSLAND」提供)
受「島iSLAND」雜誌邀請，林依晨遠赴新疆拍攝封面。(圖／「島iSLAND」提供)

赴新疆拍攝雜誌，林依晨走入當地自然環境體驗在地生活。(圖／周子娛樂提供)
赴新疆拍攝雜誌，林依晨走入當地自然環境體驗在地生活。(圖／周子娛樂提供)

林依晨近期受「島iSLAND」時尚雜誌邀請擔任封面人物，遠赴新疆取景拍攝大片。忙碌之餘也抽空走走，說到此次行程的戰利品，林依晨表示，「我的戰利品很特別，我買了3罐奶粉，駱駝奶粉、驢奶粉和馬奶粉，店家說這3種奶粉比羊奶粉還少特殊味道，我和女兒躍躍欲試，反之家人們都嚇死了，避之唯恐不及。其他就是一些比較異域風情的傳統服飾，買給我女兒和我弟的小孩們，有的很正式華麗，有的很休閒舒適，大家都非常喜歡！」

第一次到新疆的林依晨漫步在喀什古城中，完成人與自然環境結合的藝術創作，林依晨表示，「非常興奮！新疆一直是我很想去的地方，完完全全被大自然包圍的感覺，超級放鬆和療癒」。

這次拍攝團隊將場景拉到具有獨特風景且海拔高約1000多米的新疆喀什古城，包含古城區特色巷弄、高台民居頂樓、大草原及巍峨雪山等等。林依晨說：「當天上午在喀什古城區裡，氣溫和台北的熱不相上下，紫外線非常炙人，體感溫度可能也接近快攝氏40度。不過大概到了6、7點轉入最後一個拍攝地點，是雪山山腳下，氣溫驟降到10幾度，且風大到直透進兩層長袖毛料衣物，寒意瞬間包裹全身，算是半天之內就體驗到25度左右的溫差。」

林依晨赴新疆拍雜誌，嘗試不同風格造型，受粉絲好評狂讚。(圖／「島iSLAND」提...
林依晨赴新疆拍雜誌，嘗試不同風格造型，受粉絲好評狂讚。(圖／「島iSLAND」提供)

林依晨也透露，新疆最吸引她的除了極端地形、氣候外，當地人簡單樂天而不過度索求的生活方式，讓我滿欣賞的，就只是簡單過好每一天，和家人朋友好好在一起，真的是很美好的一件事！林依晨說：「印象深刻的是，路旁家家戶戶都有幾株杏子樹，樹上的果子摘都摘不完，所以他們都會在鄰近馬路處擺攤販賣。我們是跟一對老夫婦買，他們的大孫女就在旁邊牧羊，我們要求跟他們合照他們也笑嘻嘻地答應了，這樣純樸的笑容在大都會區很少見了。而不管是新鮮的杏子或被太陽曬乾的杏子乾都非常好吃，我更喜歡後者，感覺更多的陽光讓他們又多了許多耐人尋味的複雜層次。」

原本就熱愛旅行的林依晨，也趁工作空檔到處走走，感受當地的風俗民情。林依晨說：「我們花了3、4個小時車程，去到一個叫白沙湖的地方，導遊帶我們從3種不同角度欣賞它純粹白淨的美，還看見了白犛牛，然後兩個攤位的老闆再價格上互不相讓，除了要比對方低價，最後他們還卯足了勁，各自幫我們拍了各種不同角度的照片，在我看來他們的姿勢才更吸睛，都快趴到地上了。」

新疆 大都會

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