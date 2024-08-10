吳姍儒接金鐘主持 邊備戰二娃報到

吳姍儒預產期在9月底，而金鐘獎將在10月18、19日登場，對她而言是一場硬仗。(圖／摘自臉書)

第59屆金鐘獎頒獎典禮公布典禮主持人，節目類確定由Sandy吳姍儒掌舵，戲劇類則是姚淳耀獨挑大梁。廣播金鐘找來梁正群搭檔屠潔，一起扮演「揭幕人」角色。

吳姍儒目前懷孕7個月，先前傳出她可能是主持人選，大夥震驚她生完第二胎火速回歸，除了產後身材尚未恢復，可能連月子都還沒坐完。因為她預產期在9月底，金鐘獎10月18、19日登場，對她而言絕對是一場硬仗。

吳宗憲在官方公布主持人後，大力表示支持女兒的決定。「她很緊張，但是終究本身也是很多座金鐘獎主持人的得主，我相信可以水到渠成；主持人是一個廚師而不是一道菜…好好的把每一道端出來！那就可以了，加油。」

而吳姍儒先前透露，第二胎不想剖腹，生產時間無法確定。而她為了自身健康，不會為了急著恢復身材刻意節食，一定會吃好吃飽，就看娃兒什麼時候報到。

不過因為沒有十足自信負荷高壓的典禮主持工作，她一直認為可能還有其他更適合的主持人選，始終不肯把話說死。如今點頭接下主持棒，屆時她將一邊育嬰一邊準備金鐘獎主持內容，對腦力、體力是極大考驗。

金鐘獎官方日前公布視覺總監詹朴為主持人打造的設計理念，節目類以藍色為主要色系，帶有科幻感的氛圍，大大小小各種不同形狀的螢幕，直式的橫式的，象徵著電視到串流、到手機，愈來愈多的收看方式。「而接下主持棒的吳姍儒，也與她孕育中的新生命，如同內容作品，一起在這些大大小小的螢幕之中登場」。