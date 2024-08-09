蔡黃汝演菜鳥律師 艱澀台語台詞讓她背到吐

豆花妹蔡黃汝近來在「無罪推定」裡脫胎換骨。(記者吳致碩／攝影)

「豆花妹」蔡黃汝當年因打工賣豆花被發掘出道，至今已16年，過去經常演鄰家女孩角色的她，近期在台語律政劇「無罪推定」中詮釋菜鳥律師，身為台語「苦手」的她，為背台詞練台語及艱澀的法條吃盡苦頭，面對合作的多是金鐘、金馬獎演員，拍攝期間，她因不想當拖油瓶，一度壓力大到患腸躁症「上吐下瀉」，對她而言，整部戲堪稱「魔王」等級。

當初接拍「無罪推定」，豆花妹坦言開拍前1年即開始準備，趁著主持外景節目、活動空檔、睡前聽著台語老師的錄音檔，挑燈夜戰研讀律師必備的法律知識，猶如考律師執照，每當猛K劇本時，都有種「書到用時方恨少」的感慨，懊悔過去沒機會擁此技能。

該劇陳述一段歷時16年冤獄，豆花妹回顧過去，坦言也曾有遭誤解的時期，當年她曾是網路票選十大正妹第一名，踏入演藝圈後，曾遭酸「又一個來玩的」質疑她只是玩票性質，多年來她跨足主持、演戲、唱片領域，努力證明自己，撕掉外界給予的標籤，如今主演「無罪推定」就是一大挑戰。她投入角色甚深，連拍到兒時目睹母親遭父家暴 戲，童星演得驚懼哭喊，豆花妹人在鏡頭外的廁所裡，也揪心到痛哭失聲，還有一場她專注於與對手演員陳家逵爭辯，同時需躲避另一演員孫綻的鹹豬手一幕，豈料，她過於投入爭辯，竟直接忽略被騷擾細節，只能重來。

「無罪推定」以對抗體制、伸張正義為主，豆花妹難得演一齣無關情愛的戲，而現實中，她與「八三夭」主唱阿璞穩定交往8年，關於未來，36歲的她坦言常被問婚事，但不認為年齡到了就該結婚，不想被年齡數字綁架，也表明自己沒有結婚憧憬，「還是想要用工作證明自己，努力賺錢、累積作品，珍惜每一次的工作」。