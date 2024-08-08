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言承旭陸綜受傷 左膝腫大須拄杖 休養要半年

娛樂新聞組╱綜合報導
言承旭曾拍攝「籃球火」。(本報資料照片)
言承旭曾拍攝「籃球火」。(本報資料照片)

台灣演員、46歲的言承旭從F4出道，演出「流星花園」而走紅，近幾年事業重心轉往大陸發展。他獲邀參加大陸綜藝時，卻傳出因為左膝受傷，得撐著拐杖行走。經過醫生審慎評估傷勢後，已經退出節目，還因此推掉原本洽談的戲約，估計要復健休養半年。

根據鏡週刊報導，言承旭獲邀錄製陸綜「我在橫店打籃球」，在初期鍛鍊時，不僅左膝蓋舊傷復發，更傳出半月板碎裂、膝蓋嚴重積水腫大，一度痛到寸步難行，還得杵著拐杖才能行走。

言承旭曝光受傷狀況。(取材自微博)
言承旭曝光受傷狀況。(取材自微博)

報導指出，言承旭在退賽後坦言錯估形勢，他原本看到年紀相仿的劉畊宏參加「我在橫店打籃球」，認為自己一定也可以做得到，卻忽略了劉畊宏體力、肌耐力都勝過一般人，也忘記自己已經46歲了，不再像是當年拍偶像劇「籃球火」時，才年僅30初頭。

據悉，言承旭2016年曾因十字韌帶斷裂，被目擊現身郵政醫院，他表示僅是去做核磁共振檢查，並沒有開刀動手術，主要是擔心術後會有風險。拍攝電視劇「籃球火」時，曾接連弄傷頸部以及左手，但卻為了不耽誤拍攝行程而忍痛繼續，還曾因日夜不停趕戲，勞累過度、腸胃炎送醫。言承旭上月回台參加陳美鳳生日宴，手肘受傷綁著繃帶。

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