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唐綺陽拍恐怖短片 維持舉手躺桌上40分鐘待宰

記者黃保慧／台北報導
唐綺陽敬業演出美食評論家。（圖／CATCHPLAY+提供）
唐綺陽敬業演出美食評論家。（圖／CATCHPLAY+提供）

台劇「都市懼集」集結78位演員呈現34集極短篇「沒有鬼的恐怖故事」，日前發布金鐘視帝黃河、「國師」唐綺陽演出的「商圈」單元花絮。跨足影視演出的唐綺陽，在「五星評論」中飾演美食評論家，憶及拍攝當天維持同一個姿勢長達40分鐘，讓她印象深刻。

唐綺陽表示等待換鏡位拍攝時，維持舉著手躺在桌子上的動作40分鐘，她說：「我當時手上都是血，導演說我可以去旁邊休息，但我想讓下一個鏡頭仍是一致的畫面，所以我真的就一直維持動作！雖然等待真的滿辛苦的，但我很享受當演員隨時準備好拍攝的氛圍。」

而黃河詮釋令人發毛的廚師，他開玩笑說：「可以演到這個戲真的是太開心了，因為我覺得我遇到一個千載難逢的機會，是我竟然可以親手把唐綺陽老師給做掉了。」不過話鋒一轉也說道：「這不是每一個角色都會有的機會，很開心有好好地完成這個任務。」

另外，網紅蛇丸、胡椒共演的「恐怖扭蛋」單元也吸引網友關注，劇中兩人在西門町直播開箱食物扭蛋，卻引發駭人意外，戲裡戲外都吸引路人駐足圍觀，不過蛇丸透露拍攝當下，他秉持不浪費食物的精神，真的把「手指頭」造型食物吃下去，打趣說：「結果發現真的超難吃！」

黃河飾演恐怖五星主廚。（圖／CATCHPLAY+提供）
黃河飾演恐怖五星主廚。（圖／CATCHPLAY+提供）

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