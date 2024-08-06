安心亞曾經窮過 要麵攤免費清湯

安心亞曾窮到跟麵攤要免費的湯來喝。（圖／中天提供）

台灣綜藝節目「同學來了」日前討論省錢話題，主持人安心亞就曾為了省錢挨餓過：「以前比較沒錢，要自己負擔學費跟生活費，我很餓就在家裡附近的麵攤徘徊，然後跟老闆娘說『可不可以給我餛飩湯不要餛飩』，她就給我湯加胡椒跟芹菜末，我就喝那個免費的湯，慢慢喝飽。」阿Ken聽完覺得這很激勵人心：「她從一個喝沒有餛飩的餛飩湯開始，一直到現在天天都去吃無菜單日本 料理。」

阿諾則笑說自己節省的個性都是來自基因遺傳，她也很會透過廢物利用來賺零用錢：「我有些朋友很愛買名牌，他們不要的袋子我就拿到網路上賣，那個袋子在網路上可以賣到500、1000，或者有人搬家會丟一些電器、家具在路邊等環保局來收，我都會注意一下那些東西還能不能用。」在場來賓聽完為之驚訝，阿諾接著又說：「有一次我在師大逛街，看到有脫水機、電熱水器還有三層櫃丟在外面，我去跟店家借推車，把全部東西推回家，剛好我爸是水電專業，那些東西修一下就正常了，光熱水器我就賣了5000塊。」

馬力歐透過改變消費習慣來省錢：「債務弄好之後，我不想再過以前負債的日子，花一些無謂的開銷。」他舉例自己光是治裝費就省了不少：「我跟彥均、彥甫說『不穿的衣服可以給我』，他們都認為我在開玩笑，我說『沒人會在意男生穿什麼』，他們就把衣服都送我，後來跟康哥（庹宗康）比較熟，他給的衣服有的甚至吊牌都沒拆，有1萬多塊的牛仔褲，還有精品襯衫。」