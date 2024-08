林志玲放閃 畫「多啦A夢麥克風」為老公加油

林志玲與AKIRA婚後幸福。(取材自微博)

台灣名模林志玲 的老公、出身自男團「放浪兄弟」的AKIRA(黑澤良平),近日參與大陸實境選秀節目「披荊斬棘的哥哥」第4季錄製,事前收到妻子寫信、「多啦A夢麥克風」的畫鼓勵,只不過他從台灣的國民姊夫,變成「中國女婿」。

AKIRA參加節目,捨棄用了18年的藝名,以本名黑澤良平示人,並用中文自我介紹完,也仔細分析自身在亞洲演藝圈的形象。當他聽聞「中國觀眾叫你是中國女婿」,他雙手合十道謝,表示:「我很開心,在這僅有一次的人生中,能遇到命定之人。」

聊到與林志玲結婚,AKIRA笑說:「我很開心在這僅有一次的人生中,能遇到命定之人,她至今為止走過的道路、獲得過的成就,我覺得都是非常珍貴的。」被問到參加節目之前太太是否有給什麼建議?他表示:「有的,我收到她寫給我的信。」他也提到林志玲畫了一幅多啦A夢的麥克風的畫,還有英文:「AKIRA is the Dance Master!King of Dance!」他解釋圖中的意義:「魔法麥克風和我的表演施了點魔法,說我的舞蹈已經在唱著歌了,鼓勵我要有自信。」