林志玲放閃 畫「多啦A夢麥克風」為老公加油

林志玲與AKIRA婚後幸福。（取材自微博）

台灣名模林志玲 的老公、出身自男團「放浪兄弟」的AKIRA（黑澤良平），近日參與大陸實境選秀節目「披荊斬棘的哥哥」第4季錄製，事前收到妻子寫信、「多啦A夢麥克風」的畫鼓勵，只不過他從台灣的國民姊夫，變成「中國女婿」。

AKIRA參加節目，捨棄用了18年的藝名，以本名黑澤良平示人，並用中文自我介紹完，也仔細分析自身在亞洲演藝圈的形象。當他聽聞「中國觀眾叫你是中國女婿」，他雙手合十道謝，表示：「我很開心，在這僅有一次的人生中，能遇到命定之人。」

聊到與林志玲結婚，AKIRA笑說：「我很開心在這僅有一次的人生中，能遇到命定之人，她至今為止走過的道路、獲得過的成就，我覺得都是非常珍貴的。」被問到參加節目之前太太是否有給什麼建議？他表示：「有的，我收到她寫給我的信。」他也提到林志玲畫了一幅多啦A夢的麥克風的畫，還有英文：「AKIRA is the Dance Master！King of Dance！」他解釋圖中的意義：「魔法麥克風和我的表演施了點魔法，說我的舞蹈已經在唱著歌了，鼓勵我要有自信。」