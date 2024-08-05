洪榮宏攜手胡瓜 「母子情」經典演出再現

胡瓜(左)扮演媽媽，衝上台獻花洪榮宏。（圖／高雄流行音樂中心提供）

不同於余天的巴掌秀，2024「真愛秀·藍寶石大歌廳」日前由洪榮宏、李翊君等人接棒，以美聲撫慰全場，另外邵大倫、林俊逸上演「模王」PK戰，模仿比莉、費玉清、蕭煌奇等人維妙維肖，一來一往精采絕倫。

林俊逸享有「小費玉清」美名，以劉文正 經典歌曲「太陽一樣」征服全場，隨後費玉清上身帶來「一剪梅」，甚至「變聲」模仿陳小雲、比莉，不甘示弱的邵大倫則變身阿吉仔，雙方賣力PK、滿滿笑點，沒了對抗的火藥味。

緊接著李子森、杜忻恬、曹雅雯、蔡佳麟紛紛拿出看家本領秀唱功，讓台下粉絲聽得如癡如醉。今年不只有一連串懷舊金曲復刻秀場表演，胡瓜也延續傳承精神，安排2位天才小歌手鍾采穎、鄧品硯搭檔曹雅雯、林俊逸合唱，鍾采穎提到胡瓜的美談：曾自掏腰包幫她支付北上通勤費用，恩情此生難忘。

胡瓜和洪榮宏有段「母子之情」。洪榮宏提到當年胡瓜反串與他演出「母子」，趣味內容轟動秀場，決定攜手重現經典。只見洪榮宏歌才唱到一半，穿女裝的胡瓜自稱是媽媽，無預警衝上台獻花並要求合唱「挽仙桃」，熱情熊抱洪榮宏，逗樂全場。