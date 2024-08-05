我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗副手 他先出局？凱利稱「專心服務州民」

巴奧／中國男子混泳接力摘金 打破美60年不敗紀錄

劉若英重啟「飛行日」巡演 分享親筆信淚崩

記者林士傑／綜合報導
劉若英穿著「熊熊陪你」桃紅紗裙裝。（圖／相信音樂提供）
劉若英穿著「熊熊陪你」桃紅紗裙裝。（圖／相信音樂提供）

劉若英身兼多職，忙完導演、演員工作之後回歸「飛行日」巡演，包含舞台設計、音樂到聲光特效加碼升級，祭出「四大全新亮點」，帶給觀眾耳目一新的視覺盛宴。

劉若英上周在大陸無錫開唱，換穿多套全新華服，提到自己的祖母是無錫人，「其實做四面台在我後面的靠山也是很重要，你們都願意做我的靠山對不對」，粉絲尖叫熱烈回應。當她唱起「點亮橘子樹」時，舞台正中間的反地心引力失根懸木和舞台四周亮起一顆顆小橘子燈，她幽默地說：「既然你們都喜歡這首歌我就唱，如果反應好的話，就可以變成固定歌單！」

此外，她不畏高坐上精心打造的翱翔雲海「音符紙飛機」，環繞整個舞台一圈演唱「飛行日」，並用溫暖歌聲唱出分手5部曲，面對愛情的勇敢和瀟灑，她覺得：「堅持著美好的事情、何其有幸，堅強是世上最大的謊言，其實哭出來也未必是件壞事。」

不同以往分享粉絲的留言，她這次寫了封信給自己，眼眶泛淚的說：「劉若英妳好嗎？妳現在應該站在無錫的舞台，我想告訴妳『我很好，只是好忙、好忙』，我坐回監視器前導了一部戲，也在10年後再做演員，當2024飛行日要重新開始時，我還問自己是否記得那些歌？但彩排開始後，腦海裡出現的是每個陪我歌唱的你們，我記得…我記得你們。其實我非常緊張，身邊的人都告訴我『今天就是來見老朋友』，謝謝你們來看我的演唱會。」

劉若英重啟「飛行日」巡演，祭出四大全新亮點。（圖／相信音樂提供）
劉若英重啟「飛行日」巡演，祭出四大全新亮點。（圖／相信音樂提供）
劉若英重啟「飛行日」巡演。（圖／相信音樂提供）
劉若英重啟「飛行日」巡演。（圖／相信音樂提供）
劉若英回歸歌手身分，也向粉絲分享這一路的心情。（圖／相信音樂提供）
劉若英回歸歌手身分，也向粉絲分享這一路的心情。（圖／相信音樂提供）

上一則

親揭慘忍真相 陳芳語幽閉魚缸 籲抵制動物觀光

下一則

表妹陳夢巴奧乒乓球奪金 黃曉明開心狂發100個紅包

延伸閱讀

劉若英驚爆「最大謊言」 念親筆信淚崩

劉若英驚爆「最大謊言」 念親筆信淚崩
無錫5旬主任搶美女護士 打架打到進ICU

無錫5旬主任搶美女護士 打架打到進ICU
愛犬走丟九年奇蹟生還 主人重逢淚崩

愛犬走丟九年奇蹟生還 主人重逢淚崩
戲說從頭╱葉全真淚崩喊話李沐 揪心一幕超催淚

戲說從頭╱葉全真淚崩喊話李沐 揪心一幕超催淚

熱門新聞

艾米在「墨雨雲間」中飾演丫鬟「桐兒」。(取材自微博)

「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」

2024-07-28 07:00
郭晶晶曾與同為跳水隊的田亮（左）譜出一段「亮晶晶」戀曲。（新華社資料照片）

當年跳水「亮晶晶」同在巴黎 一個帶貨 一個當裁判長

2024-08-02 22:54
傳香港霍英東集團副總裁霍啟山(左，取材自大洋網)追求大陸跳水金牌陳若琳(右，取材自微博)

霍啟剛之弟傳也追求跳水金牌 氣質與郭晶晶相像

2024-07-30 20:45
2019年汪小菲(左)抱著3歲的兒子汪希箖。(取材自微博)

大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友

2024-08-03 21:00
吳謹言私服穿搭品味，令粉絲也困惑。圖／摘自微博

吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服

2024-07-27 12:19
子瑜是TWICE中第3位solo成員。圖／摘自YouTube

等了9年…經歷被迫道歉、資源不均紛擾 子瑜終於solo

2024-08-01 15:44

超人氣

更多 >
奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金

奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金
孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東
巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄

巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄
華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退

華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退
維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者

維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者