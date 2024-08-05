劉若英重啟「飛行日」巡演 分享親筆信淚崩

劉若英穿著「熊熊陪你」桃紅紗裙裝。（圖／相信音樂提供）

劉若英身兼多職，忙完導演、演員工作之後回歸「飛行日」巡演，包含舞台設計、音樂到聲光特效加碼升級，祭出「四大全新亮點」，帶給觀眾耳目一新的視覺盛宴。

劉若英上周在大陸無錫開唱，換穿多套全新華服，提到自己的祖母是無錫人，「其實做四面台在我後面的靠山也是很重要，你們都願意做我的靠山對不對」，粉絲尖叫熱烈回應。當她唱起「點亮橘子樹」時，舞台正中間的反地心引力失根懸木和舞台四周亮起一顆顆小橘子燈，她幽默地說：「既然你們都喜歡這首歌我就唱，如果反應好的話，就可以變成固定歌單！」

此外，她不畏高坐上精心打造的翱翔雲海「音符紙飛機」，環繞整個舞台一圈演唱「飛行日」，並用溫暖歌聲唱出分手5部曲，面對愛情的勇敢和瀟灑，她覺得：「堅持著美好的事情、何其有幸，堅強是世上最大的謊言，其實哭出來也未必是件壞事。」