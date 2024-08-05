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桂綸鎂吐不當演員的「夢想工作」：期盼過著平靜生活

記者黃保慧／即時報導
桂綸鎂只要有空閒時間，就會想暫時遠離塵囂奔向山林。（圖／國際富豪汽車提供）
桂綸鎂只要有空閒時間，就會想暫時遠離塵囂奔向山林。（圖／國際富豪汽車提供）

金馬影后桂綸鎂在名導盧貝松新片「台北追緝令」挑戰街頭飛車戲碼，但私底下的她喜歡平靜的生活。她日前為代言的新車拍攝形象影片，她透露如果不當演員的話，夢想工作是「生態觀察員」。

桂綸鎂在影片中化身「生態觀察員」，前進山林與大自然接觸，事實上這樣的身分，正是她回想當初沒有進入演藝事業的話，會義無反顧一頭栽進的領域，坦言：「如果真的有平行宇宙，我希望能夠做一個與環境對話的人。」

桂綸鎂對於想當生態觀察員的「嚮往」其實也並不完全是過去式，平時因為自己演員身分關係，雖然讓她更容易在鎂光燈下獲得稱讚，但她卻因此更習慣在收工後跟自己獨處對話、探索內心深處的自己。只要有空閒時間，桂綸鎂就會想暫時遠離塵囂奔向山林，透過自我對話及沉澱，讓心靈能獲得平靜及修復，正因為如此，想做「生態觀察員」的念頭一直在她心裡未曾散去，她表示：「因為在山林裡，我總是能獲得很棒的能量，它讓我很寧靜，可以把一切都放下來，然後只有純然的我與這個世界。這時候就會興起一個念頭，總覺得，很想要守護自然中的萬物，並靜靜地身處其中觀察、等待跟傾聽，我很期盼過著這樣的平靜生活。」

除了透過回歸山林獲得修復心靈的能量，桂綸鎂更無私分享自己「放鬆」的秘招就是「躺在自家地板上放空，讓自己全然的休息！」這對她而言不僅僅是放空，也是一種讓自己感官完全開放的狀態，她認為這些時刻能夠帶來意想不到的感受和啟發，對她的心靈平衡至關重要，而這種簡單而充實的方式，對她來說是一種重要的生活實踐，也是她在追求演員靈感和心靈平衡過程中不可或缺的一部份。

桂綸鎂只要有空閒時間，就會想暫時遠離塵囂奔向山林。（圖／國際富豪汽車提供）
桂綸鎂只要有空閒時間，就會想暫時遠離塵囂奔向山林。（圖／國際富豪汽車提供）

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