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重現歌廳秀 胡瓜揭林青霞、秦漢私下一面

記者林士傑／綜合報導
胡瓜(中)搭檔歐漢聲(右)、賴慧如，主持充滿默契。(圖／高雄流行音樂中心提供)
胡瓜(中)搭檔歐漢聲(右)、賴慧如，主持充滿默契。(圖／高雄流行音樂中心提供)

台灣名主持人胡瓜3日攜手歐漢聲、賴慧如主持2024「真愛秀·藍寶石大歌廳」，陣容更加盛大，三人搭上風潮，拍攝洗腦神曲「晚安大小姐」揭開序幕，壓軸的余天再現經典「掌摑秀」。綜藝天王如張菲、費玉清等都遇過余天「出手」，還有江湖傳言「被余天打巴掌都會紅」，主持人胡瓜單串場就被賞了六次巴掌，互動逗樂全場。

主辦單位高雄流行音樂中心透過AI技術還原豬哥亮的身影，胡瓜彩排時想起過往點滴，像是曾跟林青霞巡迴全台作秀，當時兩人被關進同個箱子裡面變魔術，人貼著人相當難忘，另外那時作秀完大家都聚在一起，在後台有空檔會玩骰子，有次林青霞一直輸，當時男友秦漢坐在一旁看書，於是她轉頭對秦漢說「你就一直看書，難怪我才輸錢」。

胡瓜也看過彈孔、餐廳上演搶人大戰，有天突然接到恐嚇電話「隨時吃子彈」，後來上、下班都有警察護送，非常驚險。當年秀場背後都有黑道鬥爭角力，他開玩笑稱自己的經紀人實力雄厚，上廁所會掉出槍來，而當年還有配車，「車子來載我們就去，吃完飯去舞廳，那時我跟（前妻）秀秀一起，突然警察臨檢燈一暗，一打開發現秀秀口袋有八把槍。」

余天帶愛子余祥銓合唱新版「榕樹下」，談到打巴掌是被激怒，因有訣竅，所以沒人敢翻臉，第一個讓他出手的是豬哥亮，他說：「豬哥亮在台上的話真的氣死人，一打下去全場歡聲雷動，第二場豬哥亮說下一場再打。」後來眾人明白是效果，當晚串場的主持人胡瓜不斷嗆聲激怒余天，像是取笑他失智、錢都被余家人賺完，根本是「討皮痛」。

藍寶石大歌廳「秀場傳奇」故事展於6日開展，高流為回饋購票歌迷，觀眾可憑門票在今年底前免費預約朝聖，透過兩大展區內的八組訪談、11套經典秀服及超過百件珍貴展品展示，帶領民眾走進時光隧道飽覽藍寶石秀場時代風華，共同見證這段台灣音樂與娛樂產業的重要歷程。

余天過去征戰秀場，也帶來招牌歌曲帶粉絲走進回憶。(圖／聯合報讀者提供)
余天過去征戰秀場，也帶來招牌歌曲帶粉絲走進回憶。(圖／聯合報讀者提供)

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