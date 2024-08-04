羅志祥老被嘲諷 吐「3拍5抱」內情

羅志祥（中）全新專輯「舞狀元」台北簽唱會。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣男歌手羅志祥 曾因簽唱會「3張合照5張抱抱」的規則，一直以來都被網友當成嘲諷哏，日前他在西門町紅樓舉辦新專輯「舞狀元」活動，主動提及「3拍5抱」，直呼當年內情是「我不想丟臉」。

羅志祥隔五年辦簽唱會，在體感溫度將攝氏近40度的天氣下，現場千名歌迷揮汗如雨等候，羅志祥唱跳完新歌「舞狀元」更是大汗淋漓。他現場解釋「3拍5抱」的緣由，「很多人斷章取義，其實是我發第一張專輯在各唱片行辦簽名會，當時歌迷最多來六個、最少來三個」，幾位歌迷為了不想讓他覺得沒有人氣，就不斷買唱片、一直重新排隊。

他說，「我自己也不想那麼丟臉、那麼快結束簽唱會」，見到歌迷買了好幾張，為了感謝她們，就說那買了三張的人就合照、買了五張的人就給抱抱，沒想到後來一直被大家誤解。羅志祥說：「所以這次就是不要讓外界說話，一張專輯我就拍照。」現場1000張號碼牌早就發完，他笑說可能要簽到晚上，「以前有簽到3點，這次不想那麼晚」。

當天還有一插曲，小豬唱完剛下台擦汗，昔日恩師孫德榮就帶著兩人合照的相框、專輯「舞狀元」衝進他的休息帳篷，直呼：「這個才叫支持，我就是要讓他感動！他沒有想到我會來。」還說前幾天小豬過45歲生日，自己唱了一首歌給他聽。