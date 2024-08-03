曾沛慈杭州險到中醫診所掛號 遊西湖還手作扇子

曾沛慈趁工作空檔去西湖走走。（圖／華研國際提供）

台灣女歌手曾沛慈日前擔任師兄動力火車杭州演唱會嘉賓，出發時恰好遇上颱風天，令她十分忐忑不安，幸好順利抵達，她利用工作空檔觀光 ，不只去了聞名遐邇的西湖欣賞美景，還體驗了手作扇子，甚至還想在當地看中醫。

出發時正好遇上凱米颱風來襲 ，工作團隊因此決定提早一天出發，曾沛慈也非常擔心，隨時都在滑手機關注氣象報導，她回憶道：「一直到確定要飛的那天早上，我都還在擔心會不會有突然停飛的消息，還好順利的轉機並抵達杭州，這應該是我飛行經歷中最曲折坎坷的一次。」

曾沛慈手工製作扇子。（圖／華研國際提供）

距離曾沛慈上次到杭州已超過10年，上次是為了拍戲前去，當時趁空檔到西湖遊玩，這次再訪西湖仍然被美景驚豔，曾沛慈笑說：「怎麼覺得那些樹都變胖又變高了，有種樹又長大的感覺，人也比我印象中還多很多。」而粉絲也在她貼文底下留言他們之前在西湖遊玩的照片，令她覺得很有趣，也很開心可以跟粉絲互相分享旅遊經驗。

除了西湖，曾沛慈還去了橋西直街，並被裡面的中醫診所吸引：「那邊很多看起來年代悠久又感覺很厲害的中醫，古色古香的樣貌很吸引我，我就衝動的跟同事說讓我掛號！」儘管最後沒有真的進去看診，但曾沛慈仍然對此十分印象深刻，表示當時是很認真想在那邊抓藥調理身體，無奈時間不夠，不然真的會去看診。